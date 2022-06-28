14 سهما تنجو من تراجعات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء

تمكن 14 سهما فقط من النجاة من تراجعات البورصة المصرية، الواقعة قبل نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، والتي هبط بها المؤشر الرئيسي “EGX30” بحلول الساعة 1:10 مساءً حوالي 2.2%.

وتصدر سهم “مصر للألومنيوم” قائمة الأسهم الصاعدة بارتفاع 2.7%، و”العربية لمنتجات الألبان – آراب ديري- باندا” بنسبة 1.6%، و”البنك الخليجي المصري” بنسبة 1.1% .

وكانت البورصة المصرية قد افتتحت تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط حاد لمؤشراتها تجاوز 2% للمؤشر الرئيسى حتى أول ساعة من التداولات وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 2.2% عند 9051 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.84%، ليسجل 1721 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.08% مسجلا 2539 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 120 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة حتى الساعة 11:15 صباحا.