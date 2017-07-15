14 سفينة حاويات وبضائع عامة تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 3 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء، فى

محمود محسن:



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 3 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء، فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

في السياق نفسه صرح ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة الميناء، بأنه في إطار زيادة نسبة المنقول بالسكة الحديد، جارى تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهرى، كما غادر عدد (108) سيارة بحمولة(5156) طن قمح.

وأوضح المركز الإعلامي، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 16922 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 76783 طنا .

وشملت حركة الصادر من الميناء 10500 طن يوريا، و1150 طن فوسفات، و3246 طن ملح، و1083 طن علف بنجر .

ولفت المركز الاعلامي إلى أنه يجرى حاليا شحن السفينة الهولندية STORNES بحمولة 6000 طن، من كسر الحجر (الدقشوم)، والتى تقوم بأعمال ردم مواسير خطوط الغاز لتثبيتها فى قاع البحر المتوسط .

