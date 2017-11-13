14 سفينة حاويات وبضائع تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، علاوة على 13 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخو

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، علاوة على 13 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء في الرابعة مساء أمس الأحد القطار رقم 2472، وفي الثالثة صباح اليوم الاثنين القطار رقم 2442، بحمولة إجمالية 2572 طن قمح، في حين غادر 84 سيارة بحمولة 4218 طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 164214 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33864 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من شملت 2200 طن ملح، و 2150 طن فوسفات.