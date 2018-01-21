14 سفينة حاويات تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إج

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء قطار محمل بـ 1288 طن قمح، في حين غادر 143 سيارة نقل محملة بـ 6636 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 73674 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 83562 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 12670 طن يوريا و 3210 طن فوسفات و 11740 طن ملح.