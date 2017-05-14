14 سفينة بميناء دمياط.. اليوم

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ86291 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 171243 طنا.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطار بحمولة 1306 أطنان قمح، فضلا عن 176 سيارة بحمولة 9159 طن قمح.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 24500 طن يوريا و3500 طن فوسفات و300 طن رمل.