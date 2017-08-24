14 سفينة إجمالي حركة الملاحة بميناء دمياط اليوم

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء، فى انت



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء، فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء في الرابعة من مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2435، والقطار رقم 2478 في الرابعة من صباح اليوم الخميس بحمولة إجمالية 2590 طن قمح، في حين غادرت 95 سيارة، بحمولة 4556 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 155072 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33610 أطنان.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 9900 طن يوريا و5400 طن فوسفات و1930 طن مولاس و2000 طن ملح وإعادة تصدير 3500 طن ذرة.