14 سبتمبر ..سفير ايطاليا لدى القاهرة يعود لاستلام مهامه

وكالات أعلن وزير الخارجية الإيطالى أنجيلينو ألفانو، اليوم الاثنين، أن سفير بلاده لدى مصر جيامباولو كانتينى سيتسلم منصبه بالقاهرة فى 14 سبتمبر الجارى، لافتا إلى أنه فى اليوم نفسه، سيباشر السفير المصرى هشام بدر مهامه فى روما. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أ ش أ نقلا عن

وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيطالى أنجيلينو ألفانو، اليوم الاثنين، أن سفير بلاده لدى مصر جيامباولو كانتينى سيتسلم منصبه بالقاهرة فى 14 سبتمبر الجارى، لافتا إلى أنه فى اليوم نفسه، سيباشر السفير المصرى هشام بدر مهامه فى روما.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أ ش أ نقلا عن وكالة أنباء “آكي” الإيطالية.

وقال ألفانوفى جلسة إحاطة أمام لجنتى الشؤون الخارجية لمجلسى البرلمان الإيطالى عن العلاقات بين إيطاليا ومصر، بعد قرار الحكومة إعادة سفيرها لدى القاهرة – إن “مصر شريك لا غنى عنه بالنسبة لإيطاليا وكذلك إيطاليا بالنسبة لمصر، لذا فمن المستحيل ألا يكون لبلدينا حوار سياسى ودبلوماسى رفيع المستوى”، وفق المصدر ذاته

ولفت إلى أن إرسال السفير كانتينى إلى القاهرة، يهدف إلى تعزيز الالتزام السياسى والأخلاقى للحكومة الإيطالية بغية السعى إلى الحقيقة، حول ملابسات قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى