14 ساعة يوميا.. أمير كرارة يصور مشاهده بـ«سوق الكانتو»

قرر النجم أمير كرارة رفع حالة الطوارئ بمسلسله الرمضاني القادم “سوق الكانتو”، وتكثيف عدد ساعات تصوير مشاهده خلال الأيام القادمة لحوالي 14 ساعة يوميا، وذلك قبل انطلاق السباق الرمضاني المقبل 23 مارس الجاري على أقصى تقدير .

ويقوم أمير كرارة حاليا بتصوير بعض مشاهده بالمسلسل بأحد أحياء مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يتبقى له حوالي 30 في المئة من تصوير جميع مشاهده بالعمل.

وتجمعه تلك المشاهد ببعض أبطال المسلسل معه منهم النجمة مي عز الدين، أحمد صلاح حسني وفتحي عبد الوهاب.

وتدور أحداث مسلسل “سوق الكانتو” في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

مسلسل “سوق الكانتو” بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، أحمد صلاح حسنى، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.