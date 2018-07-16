14 % زيادة في الصادرات خلال النصف الأول

الصناعات الكيماوية والطبية والغزل والنسيج والصناعات اليدوية ابرز القطاعات التصديرية





عمرو نصار: المؤشرات الايجابية للصادرات المصرية تعكس نجاح جهود الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية مع مختلف الأسواق العالمية





اسماعيل جابر: أسواق دول الامارات وتركيا وإيطاليا والسعودية على رأس الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى

محمد ريحان

أعلن المهندس، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة كبيرة بنسبة 14% حيث بلغت 12 مليار و750 مليون دولار مقارنة بـ 11مليار و215 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي 2017، كما بلغت قيمة الزيادة مليارا و535 مليون دولار.

جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير عن مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام2017.

وقال الوزير إن المؤشرات الايجابية للصادرات المصرية غير البترولية تعكس نجاح جهود الوزارة الرامية الى تعزيز التجارة الخارجية مع مختلف الأسواق العالمية، لافتا الي ان الوزارة تسعي خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الاسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.

وأوضح نصار أن الصادرات المصرية للأسواق الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 18%، حيث بلغت 3 مليار و 657 مليون دولار مقارنة بـ 3 مليارات و96 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

كما ارتفعت الصادرات المصرية لأسواق الدول العربية بنسبة 5% حيث بلغت 4 مليار و 779 مليون دولار مقارنة بـ4 مليار و 540 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية حققت نسبة زيادة بلغت 11% حيث بلغت 705 مليون دولار مقارنة بـ 637 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت الصادرات المصرية لاسواق القارة الافريقية بدون أسواق الدول العربية نسبة زيادة بلغت 27% حيث سجلت 756 مليون دولار مقابل 596 مليون دولار.



وأضاف أن عدد كبير من القطاعات التصديرية حققت زيادات ملموسة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث حققت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية نسبة زيادة بلغت 26% حيث سجلت 2 مليار و 592 مليون دولار مقابل 2 مليار و 58 مليون دولار،

كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية نسبة زيادة بلغت 20%حيث سجلت 6 مليون دولار مقابل 5 مليون دولار.، وسجلت صادرات قطاع الصناعات اليدوية نسبة زيادة بلغت 17.4 % حيث سجلت 110 مليون دولار مقابل 94 مليون دولار.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الطبية حقق نسبة زيادة بلغت 16.3 % حيث سجل 249 مليون دولار مقارنة بـ214 مليون دولار ، كما حققت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات حققت نسبة زيادة بلغت 11%حيث سجلت 449 مليون دولار مقابل 405 مليون دولار.

وتابع الوزير أن صادرات قطاع مواد البناء حققت نسبة زيادة بلغت 9 % حيث سجلت 2 مليار و 873 مليون دولار مقابل 2 مليار و 635 مليون دولار.

كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 7.7 % حيث سجلت 750 مليون دولار مقابل 697 مليون دولار، وصادرات قطاع المفروشات حققت نسبة زيادة بلغت 2.4 % حيث سجلت 256 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الهندسية الإلكترونية حقق نسبة زيادة بلغت1.8% حيث سجلت مليار و174 مليون دولار مقابل مليار و 153 مليون دولار، كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية نسبة زيادة بلغت 0.9% حيث سجلت مليار و424 مليون دولار مقارنة بـ مليار و 412 مليون دولار .

ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن أكبر الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال النصف الاول من العام الجاري شملت أسواق الامارات العربية حيث سجلت مليار و328 مليون دولار وتركيا مليار و134 مليون دولار وايطاليا 773 مليون دولار والسعودية 717 مليون دولار والولايات المتحدة الامريكية 705 مليون دولار وبريطانيا 524 مليون دولار واسبانيا 487 مليون دولار والجزائر 409 مليون دولار والمانيا 358 مليون دولار وروسيا 302 مليون دولار والاردن 320 مليون دولار وفرنسا 317 مليون دولار

ولفت إلى أن أسواق الهند ولبنان وهولندا وليبيا والعراق والمغرب والصين ومالطا وتونس وكينيا والسودان وسوريا والكويت تعد أيضاً من أهم الأسواق العالمية التي استقبلت صادرات مصرية غير بترولية خلال النصف الأول من العام الجاري.