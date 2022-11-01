14 رحلة طيران شارتر أسبوعية من إسبانيا إلى الأقصر حتى يناير المقبل

قال محمد الحسانين، رئيس تكتل شركات السياحة العاملة فى السوق الإسبانية، ورئيس مجموعة «جلاكسيا تورز»، إن هناك تدفقًا قويًا من السوق الإسبانية إلى مدينة الأقصر خلال الفترة من أكتوبر الجارى وحتى شهر يناير المقبل، والذى يتوافق معه أعياد الكريسماس.

وأضاف الحسانين لـ«المال»، أن مطار الأقصر يستقبل حاليًا نحو 14 رحلة طيران شارتر أسبوعيًّا من عدة مدن إسبانية، وعلى رأسها مدريد وبرشلونة، وذلك بنسب امتلاء على الطائرات تصل إلى %100.

ولفت إلى أن الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسبانية مستمرة حتى شهر أبريل 2023، ولكن ستنخفض عدد الرحلات لتصل إلى 12 رحلة فقط.

وأشار إلى أنه بعد توافد السائحين من إسبانيا إلى الأقصر، وقضاء فترة إقامتهم يتم انتقالهم إلى أسوان عن طريق المراكب النيلية.

ونوه رئيس تكتل شركات السياحة العاملة فى السوق الإسبانية، بأن الموسم السياحى الشتوى واعد، ويشهد انتعاشًا فى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وكانت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أطلقت حملة ترويجية جديدة للمقصد السياحى المصرى خلال الموسم السياحى الشتوى 2023-2022، لمدة 6 أسابيع بعدد من الدول المستهدفة منها فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتستهدف هذه الحملة الترويج لسياحة الإقامة الطويلة “Long Stay” خلال الشتاء والاستفادة من ارتفاع تكلفة الطاقة فى دول أوروبا خلال الفترة القادمة، كما تستهدف المواطنين الراغبين فى العمل عن بُعد، وفقًا لتصريحات رئيس هيئة تنشيط السياحة.

وتضمنت الحملة مزيج من الأفلام الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة إلى تقارير وقصص إخبارية بوسائل الإعلام الدولية واستضافة المؤثرين من الدول المستهدفة لزيارة مصر، ونقل صورة حية عن الدفء الذى يتمتع به المقصد السياحى المصرى خلال فصل الشتاء والمميزات التنافسية له.

يشار إلى أن أبرز الأسواق التى تعمل عليها مجموعة جلاكسيا تورز، من دول إسبانيا، أمريكا اللاتينية، شرق أوروبا، إضافة إلى الدول الإسكندنافية والصين.