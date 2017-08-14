14 دولة تشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي

نادية صابر: تستعد محافظة الإسماعيلية لانطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى الثامن عشر للفنون الشعبية لهذا العام، والمقرر لها خلال الفترة من 21 إلى 26 أغسطس الجارى. وأعلن الفنان ماهر كمال، مدير عام المهرجان، أن إجمالى عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان هذا العام 14

نادية صابر:

تستعد محافظة الإسماعيلية لانطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى الثامن عشر للفنون الشعبية لهذا العام، والمقرر لها خلال الفترة من 21 إلى 26 أغسطس الجارى.

وأعلن الفنان ماهر كمال، مدير عام المهرجان، أن إجمالى عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان هذا العام 14 دولة وتشمل جنوب أفريقيا والمكسيك والجزائر وتونس والسودان ونيجيريا والهند وسيرلانكا وبنجلاديش والمالديف وبلغاريا وفلسطين ومصر، ويصل إجمالى عدد الفرق الاستعراضية المشاركة فى دورة مهرجان هذا العام 21 فرقة منها 8 فرق مصرية تشمل فرقة توشكا من النوبة وفرقة سوهاج والإسكندرية والشرقية والعريش للفنون الشعبية وفرقة جامعة بورسعيد وفرقة الإسماعيلية.

وتقام العروض الفنية والاستعراضية على عدد 8 مسارح تشمل ثلاثة مسارح بمدينة الإسماعيلية، وهى الدنفاه والغابة وقصر الثقافة ونادى وشاطئ الفيروز، إضافة إلى مسارح مراكز ومدن القنطرة شرق وغرب وفايد والتل الكبير، وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازم للمهرجان.