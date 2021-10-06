14 جمعية أهلية تصل إلي المرحلة النهائية لجوائز التميز لمنظمات المجتمع المدني

توصلت جمعية التطوير والتنمية للقائمة النهائية للمرشحين بفوز جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني هذا العام وعددها 14 جمعية أهلية بعد انتهاء لجان التحكيم الأولية للجمعيات المتقدمة هذا العام وكانت 1012جمعية قد تقدمت في وقت سابق هذا العام باستمارة الترشح للجائزة…

توصلت جمعية التطوير والتنمية للقائمة النهائية للمرشحين بفوز جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني هذا العام وعددها 14 جمعية أهلية بعد انتهاء لجان التحكيم الأولية للجمعيات المتقدمة هذا العام وكانت 1012جمعية قد تقدمت في وقت سابق هذا العام باستمارة الترشح للجائزة تمت التصفية الأولي لتصل إلي 300 جمعية.

ويأتي إطلاق جوائز التميز للجمعيات الأهلية هذا العام تحت شعار “مواجهه الأزمات المجتمعية ” لإيجاد حلول لهذه المشكلات بأسلوب فعال وطريقة خلاقة ومبتكرة.

وتتضمن مراحل الترشح للجائزة عدة شروط منها أن تكون الجمعية مقيدة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن محور التنمية البشرية يعد من أهم محاور أنشطتها، أن تلتزم الجمعية بصرف أموال الجائزة في المشروع المقدم للجائزة. كما يجب حصول الجمعيات الفائزة على نسبة80% كحد أدنى في تقييم لجان التحكيم وفقا للمعايير الموضوعة.

وتنقسم الجوائز إلي أربع جوائز مادية في المركز الأول بقيمة 150 ألف جنيه والمركز الثاني 100 ألف جنيه والمركز الثالث إلي 75 ألف جنيه والمركز الرابع 50 ألف جنيه، إضافة إلى جوائز عينية تتمثل في دورات تدريبية لرفع مستوي القدرات المهنية وتحفيز الابتكارو كذلك برنامج دعم تكنولوجيا المعلومات “تكسوب مصر”.

كما تمت إضافة جائزة تحت شعار “نشر الوعي ” والتي تهدف إلي نشر أفكار المشروعات التنموية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإمكانية استفادة أكبر عدد من مستخدمي هذه المواقع وتحفيزهم على الانخراط في العمل التطوعي.

من جانبه، صرح محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة الجمعية بأنه للعام الخامس على التوالي نسعى من خلال جائزة التميز للمجتمع المدني إلي نشر ثقافة التميز ورفع كفاءة عمل الجمعيات الأهلية لتصبح أكثر فاعلية للتصدي لمختلف المشكلات المجتمعية والقيام بدورها في المبادرات القومية.

وأضاف أنه على مدار عقود أثبت المجتمع المدني والأهلي استعداده في تخفيف المعاناة على فئات من كبيرة من المجتمع خاصة المهمشين والأكثر احتياجًا مع التركيز على المرأة والشباب، كما كان طوال هذه العقود شريكًا حقيقيًا إلى جانب الدولة المصرية في ملفات التنمية المستدامة ورفع الوعي المجتمعي في محافظات مصر وفي مقدمتها المجتمعات الريفية والمحرومة من الخدمات، وهو ما يضاعف من أهمية دعم هذا القطاع وتطوير أدواته بصورة دائمة.

وتُسَلَّم الجوائز لممثلي الجمعيات الفائزة في احتفال سنوي خلال شهر أكتوبر يُدعى له ممثلو الجمعيات الأهلية وخبراء التنمية والمتخصصين والشخصيات العامة المهتمة بقضايا التنمية.



وتعد جائزة التميز التي أطلقتها جمعية التطوير والتنمية في عام 2016 برعاية وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة لتطوير ودعم قطاع المجتمع المدني مع التركيز على توفير التدابير الصحيحة لرفع مستوى قدراتهم المهنية والإدارية وكذلك تحفيز الابتكار، وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية في التصدي للتحديات التي تواجهها الدولة المصرية وأن يكون لها دور فعال في مجلات التنمية للمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية.