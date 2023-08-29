14 بنكًا مصريًا تستحوذ على 80% من حجم التعاملات «بنى»

كشف البنك المركزي، بحسب تقرير الاستقرار المالي، عن وصول عدد المصارف المصرية المشاركة في منصة «بنى» للمدفوعات الرقمية إلى 14 بنكًا، مشيرًا إلى أنها تستحوذ على نحو 80% من حجم التعاملات المصرفية المتبادلة مع الدول العربية.

وأضاف «المركزي» أنه يعمل على التعاون مع صندوق النقد العربي لزيادة فعالية منصة «بنى» وهي المنصة الإقليمية العربية الموحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية متعددة العملات.

وتشمل هذه العملات، بحسب «المركزي» الجنيه المصري، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، الدينار الأردني، والدولار الأمريكي، واليورو.

وأكد استمرار استقرار أداء نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات بالعملات الأجنبية (دولار ويورو) مما يحد من مخاطر التشغيل ومخاطر السيولة للنقد الأجنبي.

وأشار إلى أن هذا النظام يساهم في سرعة تحصيل الشيكات وتسويتها من خلال نظام «RTGS» وسرعة دوران أموال العملاء.