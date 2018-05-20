14 بنكا تتنافس على مدخرات الشركات

سهير محمد:يتنافس 14 بنكاً على تقديم شهادات إدخارية للشركات، بأسعار فائدة وآجال وشروط مختلفة.ورصد مسح أجرته «المال»، أن العدد الأكبر من البنوك لا يقدم أوعية إدخارية مخصصة للشركات، خاصة الشهادات، فى حين تقدمها بنوك لعملائها من الشركات كجزء من حزمة خدمات، وهناك عدد قليل من المصارف تقدم

سهير محمد:

يتنافس 14 بنكاً على تقديم شهادات إدخارية للشركات، بأسعار فائدة وآجال وشروط مختلفة.

ورصد مسح أجرته «المال»، أن العدد الأكبر من البنوك لا يقدم أوعية إدخارية مخصصة للشركات، خاصة الشهادات، فى حين تقدمها بنوك لعملائها من الشركات كجزء من حزمة خدمات، وهناك عدد قليل من المصارف تقدم ودائع قصيرة الآجل.

ورصد المسح تفاوت واضح بين أسعار العائد، وتركزه بين 8.25 إلى %10.50، وسجل بنك أبو ظبى الإسلامى، والتنمية الصناعية، العائد الأعلى عند %13.25، وتقل أسعار الفائدة للشركات، عن الأفراد على نفس الشهادات بنحو 1 – %2.

كما تركزت آجال تلك الشهادات بين 3 و 5 سنوات، ويقدم البنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك البركة، شهادات تصل إلى 10 سنوات، بعائد تراكمى عند الأخير يصل إلى %18، آجل 10 سنوات.

كما يختلف الحد الأدنى للإيداع فى هذا النوع من الشهادات، وجاء البنك الأهلى، والبنك التجارى الدولى، فى المقدمة بمبلغ 100 ألف جنيه.

وتقدم بعض البنوك عوائد مميزة للشركات، حسب حجم أعمالها مع البنك، ومنهم «التجارى الدولى» الذى يحدد سعر العائد من خلال الفرع.

وتقدم البنوك التى تطرح شهادات الشركات تمويلاً يصل إلى %95 من قيمة الشهادة، بفائدة تزيد نحو %3 على العائد المقدم عليها. فى حين يقدم البنك العربى الأفريقى، أكبر عدد من شهادات الشركات ذات آجال متنوعة تمتد من 3 إلى 10 سنوات، ودرويات صرف عائد مختلفة.

وتقدم بعض البنوك ودائع قصيرة الأجل للشركات، منها بنك أبو ظبى الأول – أبو ظبى الوطنى سابقا الذى يقدم نوعين، الأول لأقل من من 250 ألف جنيه بعائد يتراوح بين 4.38 و %5.38، وللودائع الأعلى من 250 ألفاً، عائد يتراوح بين 4.5 و%5.3.

كما يقدم البنك الأهلى اليونانى، عائد يصل إلى %13.25 كل 3 شهور، وعائد شهرى %12.75 على حد أدنى للإيداع 50 ألف جنيه.

وأوقف بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إصدار شهادة الشركات التى كان يقدمها بآجال 3 و5 سنوات، بعائد يصل إلى 9.5 و%9.75.