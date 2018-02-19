138 مليون دولار أرباح القابضة المصرية الكويتية في 2017

رجب عزالدين أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القابضة المصرية الكويتية ارتفاعًا بنسبة 92.7% إلى 138 دولارًا خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017، مقارنة بنحو 71.7 مليون دولار خلال 2016. وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن ارتفاع أرباحها يعود…

رجب عزالدين



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القابضة المصرية الكويتية ارتفاعًا بنسبة 92.7% إلى 138 دولارًا خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017، مقارنة بنحو 71.7 مليون دولار خلال 2016.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن ارتفاع أرباحها يعود إلى النمو في صافي نشاط الأسمدة بنسبة 230% وقيام الشركة ببيع حصة من مساهمتها بالشركة المصرية للهيدروكربون وبيع حصتها بصندوق أي اسكويرد كابيتال فاند.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 348.7 مليون دولار خلال 2017 مقابل إيرادات بلغت 343.07 مليون دولار في العام السابق له بنسبة 1.7%.

وأظهرت القوائم المالية غير المجمعة تراجع صافى أرباح الشركة إلى 21.4 مليون دولار خلال 2017 مقابل 32.3 مليون دولار في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 256.11 مليون دولار، موزع على 1.02 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار.

