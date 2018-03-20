138 بيراميدز تبحث الاستحواذ على حصص فى 5 شركات

المرسى عزتتدرس شركة 138 بيراميدز لإدارة المشروعات، شراكات مع 5 كيانات تعمل بقطاعات غذائية، وقطاع الموضة، خلال الفترة القليلة المقبلة.وقالت نيفين الطاهرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، لـ “المال”، على هامش إطلاق الشراكة مع The Worx لتنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض والحفلات والمهرج

المرسى عزت

تدرس شركة 138 بيراميدز لإدارة المشروعات، شراكات مع 5 كيانات تعمل بقطاعات غذائية، وقطاع الموضة، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقالت نيفين الطاهرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، لـ “المال”، على هامش إطلاق الشراكة مع The Worx لتنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض والحفلات والمهرجانات الموسيقية، أمس، إن الشركة رصدت 70 مليون جنيه، للاستحواذ على حصص لا تتعدى %30 فى تلك الشراكات. ولفتت إلى أن “138بيراميدز” نجحت مؤخرا، في إتمام شراكات مع عدد 13 كيانا يعمل بقطاعات الأغذية، والموضة، والصناعة، ومنها على سبيل المثال شركة فول تانك، المتخصصة فى تقديم وجبات الإفطار، و”جدتي”، المتخصصة فى تقديم وجبات مصرية مشهوره، و”أوكلاند” المتخصصة فى الملابس الرجالى، و”تمرازا” المتخصصة فى الموضة، وشركة مازورا، المتخصصة فى إنتاج الأحذية الحريمى.

وتصل مساهمة شركة 138 بيراميدز، بشركة The Worx إلى %25، فى حين تتوزع نسبة %75 بين نعمات خليل، رئيس مجلس الإدارة، بواقع %51 و %24 على 3 مستثمرين أخرين.

وقالت نعمات خليل، إن الشراكة تهدف لتطوير فكر ورؤية إقامة المعارض والمؤتمرات. ويصل رأس مال “بيراميدز” المدفوع إلى 79 مليون جنيه.