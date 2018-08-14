138 ألف جنيه مبيعات و6300 زائر لمعرض ديارنا رأس البر

المال- خاصصرحت أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن معرض ديارنا المقام حاليًّا بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط يحقق نجاحًا واسعًا في ظل الإقبال الكبير من أهالي مدينة رأس البر والزائرين، حيث بلغ إجمالي المبيعات خلال 7 أيام فقط منذ افتتاح المعرض في الخ

المال- خاص





صرحت أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن معرض ديارنا المقام حاليًّا بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط يحقق نجاحًا واسعًا في ظل الإقبال الكبير من أهالي مدينة رأس البر والزائرين، حيث بلغ إجمالي المبيعات خلال 7 أيام فقط منذ افتتاح المعرض في الخامس من أغسطس الحالي ما يزيد على 138 ألفًا و600 جنيه، وزار المعرض 6300 زائر؛ للاطلاع على المنتجات التي يقدمها العارضون تحت شعار “ديارنا في رأس البر”.

وأشارت إلى ارتفاع مستوى جودة المعروضات وما تتمتع به دقة التصميمات وجودة الخامات والأسعار المناسبة كانت سببًا أساسيًّا فى الإقبال على المعرض وتحقيق مبيعات مرتفعة، وكشفت أن المنتجات الأكثر مبيعًا هى أعمال الصدف والمفروشات وأشغال الخيامية ومنتجات الجلود كذلك والاكسسوارات بتصميماتها الجديدة والملابس ذات الخامات المتميزة.

وأضافت أن المعرض الذى يقام على مساحة 450م² على شارع النيل بالقرب من اللسان سيستمر حتى 18 أغسطس الحالي، حيث يفتح أبوابه للجمهور يوميًّا من الساعة 4 عصرًا حتى الساعات الأولى من صباح كل يوم، حيث قرر المنظمون عدم التقيد بساعة محددة للإغلاق يوميًّا وربط إغلاقه بانتهاء حركة المصطافين على الشواطئ.

ويعرض معرض ديارنا برأس البر المنتجات المتميزة لـ60 عارضًا يمثلون 11 محافظة، وهي دمياط والقاهرة وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد وكفر الشيخ والفيوم والقليوبية وشمال وجنوب سيناء وأسوان، بالإضافة إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج من المفروشات بأنواعها والمنتجات السيناوية العبايات والاكسسوارات وملابس الأطفال ومفارش الكروشيه واللاسيه ومنتجات السجاد والكليم والصدف والخزف والتحف، ومنتجات أسوان والمنتجات الجلدية.