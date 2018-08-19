137 % نموا في مبيعات سيارة كيا سبورتاج بالنصف الأول

أحمد شوقيارتفعت مبيعات السيارة الكورية كيا سبورتاج بنحو 137% خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري لتسجل 1307 وحدات مقابل 569 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2017؛ بزيادة 738 سيارة.واستحوذت السيارة على 2.3% من مبيعات سيارات الركوب في مصر خلال النصف الأول من 2018 كما استحوذت على 18.3% من مبيعا

أحمد شوقي

ارتفعت مبيعات السيارة الكورية كيا سبورتاج بنحو 137% خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري لتسجل 1307 وحدات مقابل 569 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2017؛ بزيادة 738 سيارة.

واستحوذت السيارة على 2.3% من مبيعات سيارات الركوب في مصر خلال النصف الأول من 2018 كما استحوذت على 18.3% من مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أقل من 2000 سي سي.

وبلغت المبيعات الإجمالية للسيارة خلال العام الماضي 1557 وحدة بحصة سوقية 12.5% من مبيعات السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات أقل من 2000 سي سي؛ ما يعني زيادة حصة السيارة خلال الشهور الستة من 2018 بواقع 5.8%.

وشهد شهر يونيو الماضي طفرة في مبيعات السيارة حيث قفزت بما يقارب 50% لتسجل 309 سيارات مقابل 208 سيارات في مايو السابق عليه. وباستثناء هذه الطفرة فإن مبيعات السيارة الشهرية منذ بداية العام الجاري كانت قريبة من مستوى 200 سيارة.

وبلغ متوسط سعر بيع كيا سبورتاج خلال العام الجاري نحو 460 ألف جنيه ما يعني وصول الإيرادات الإجمالية للسيارة خلال النصف الأول من 2018 إلى نحو 601 مليون جنيه.