137 قرارا لمجلس إدارة الرقابة المالية فى أقل من 150 يوما

رجب عزالدين: قالت الهيئة العامة للرقاية المالية اليوم الثلاثاء، إن إجمالى عدد القرارات الصادرة من مجلس إدارتها منذ تشكيله فى مارس الماضى، بلغت 137 قرارا أى فى غضون أقل من 150 يوما. وأضافت الهيئة فى بيان صحفى أن تلك القرارت…

رجب عزالدين:

قالت الهيئة العامة للرقاية المالية اليوم الثلاثاء، إن إجمالى عدد القرارات الصادرة من مجلس إدارتها منذ تشكيله فى مارس الماضى، بلغت 137 قرارا أى فى غضون أقل من 150 يوما.

وأضافت الهيئة فى بيان صحفى أن تلك القرارت التي اتخذها المجلس تنوعت بين قرارات تنظيمية تهدف إلى تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وقرارات رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المالي غير المصرفي وحماية المتعاملين فيه، إضافة إلى القرارات التي تخص شئون الهيئة الداخلية والتي حرص المجلس من خلالها على رفع كفاءة العاملين بالهيئة وسرعة إنجاز الأعمال وتطوير أداء الهيئة.

وأنهى مجلس إدارة الهيئة اجتماعه التاسع أمس الإثنين، موافقا على عدد من القرارات أهمها تعديل قرار تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بإلزام شركات السمسرة أو أمناء الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية المقدمة كضمان.

كما أكد المجلس على أهمية وجود ضوابط للتنفيذ على الأوراق المالية الضامنة حال اتخاذ شركات السمسرة أو أمناء الحفظ إجراءات بيع هذه الأوراق وكذلك ضرورة الاستعلام الائتماني عن العملاء الراغبين في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وحظر تعامل القصر في الأوراق المالية من خلال الهامش وفقا للبيان.

ووافق المجلس أيضا على تخفيض الاشتراكات الدورية التي يقوم الصندوق حماية المستثمر بتحصيلها من المستثمرين المتعاملين بالبورصة المصرية حرصا على تشجيع سوق رأس المال وتخفيض الأعباء المالية على المتعاملين فيه، كما قرر المجلس إصدار واعتماد عقود التأجير التمويلي إلكترونيا لتسهيل الإجراءات واختصار خطوات اعتماد العقود من قبل الهيئة.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن من أهم القرارات التي اتخذها المجلس خلال تلك الفترة والتي خاطب فيها جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة إصدار ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإلزام الشركات بان يتضمن نظامها الأساسي أن استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة.

كما أصدر المجلس ضوابط حوكمة تشكيل هياكل مجالس إدارة صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة وقواعد قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي تأسيس وترخيص الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان كفاءة ونزاهة العنصر البشري الذي يدير الشركات ويباشر أعمالها.

وأضاف عمران أن نشاط سوق رأس المال استحوذ على النصيب الأكبر من حيث عدد القرارات التنظيمية الصادرة حيث وصلت القرارات المنظمة للنشاط لـ 45 قرارا من أهمها قرارات تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقرارات تتعلق بتنظيم نشاط صناديق الاستثمار، خاصة تنظيم صناديق الاستثمار الخيرية.

كما تناولت القرارات التنظيمية لنشاط سوق رأس المال عددا من القرارات التي تسهم في رفع كفاءة الشركات العاملة بالسوق والعمل على حماية المتعاملين فيه مثل إصدار ضوابط إنشاء وحدة بحثية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة وضوابط ووسائل النشر للشركات التي طرحت أوراق مالية في اكتتاب عام أو المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصري ووضع قواعد وإجراءات تحويل الأسهم لحامله إلى أسهما اسمية وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها وضوابط الشركات العاملة في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وشروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة.

كما اتخذ المجلس عددا من القرارات المتعلقة بتعديلات لائحة سوق المال والتي أرسلت إلى الوزير المختص لاستصدار قرارا بشأنها.

وعلى مستوى سوق التأمين في مصر فقد وافق المجلس لأول مرة منذ صدور قانون 10 لسنة 1981 بالإشراف والرقابة على سوق التأمين على إنشاء صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، كما وافق المجلس أيضا على تعديل نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها في أي وقت لتصبح 40% على الأكثر من إجمالي الأموال الحرة للشركة.

أما عن قرارات الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية فقد صدر 34 قرارا يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه ما بين تدابير وجزاءات تجاه الشركات المخالفة للأحكام والتشريعات المنظمة للأنشطة، إضافة إلى النظر في الطلبات المقدمة من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقا للأحكام المنظمة لنشطة الهيئة المختلفة.