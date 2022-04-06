حقق البنك التجاري الدولي (CIB) نتائج متميزة في مجال التحول الرقمي خلال عام 2021، ليشهد زيادة لأكثر من الضعف بنسبة تصل إلى 107% في عدد المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول Mobile Banking على أساس سنوي حتى شهر ديسمبر 2021 لتصل قيمتها إلى 136 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 159%.

وتقدر قيمة المعاملات المنفذة عبر القنوات الرقمية بـ 861 مليار جنيه حتى شهر ديسمبر 2021، بزيادة تربو على 60% لنفس الفترة.

كما شهد البنك زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي في عدد مشتركي خدمة الإنترنت البنكية للأفراد حتى شهر ديسمبر 2021، إلى جانب زيادة عدد المشتركين في تطبيق المحفظة الذكية بنسبة 19% خلال نفس الفترة لتتضاعف قيمة العمليات المنفذة من خلالها بنسبة 160% لتصل إلى 7.3 مليار جنيه، فضلًا عن ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 15% على أساس سنوي.

ومن ناحية أخرى، شهدت الخدمات المصرفية الرقمية للشركات قفزة كبيرة منذ بداية الأزمة، بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية، فارتفعت حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات بنسبة 103% على أساس سنوي، بزيادة في عدد المشتركين وصلت إلى 46% حتى شهر ديسمبر 2021.

ونجح البنك في توسيع قاعدة عملاء خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS)، إذ احتل البنك التجاري الدولي المرتبة الأولى في السوق المصرفي في خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS) بين جميع البنوك العاملة من حيث حجم المعاملات، محققًا زيادة قدرها 104% في عدد المعاملات على أساس سنوي حتى شهر ديسمبر 2021 بقيمة تتجاوز 23,4 مليار جنيه.

وقال حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي “أن هذا الإنجاز المتميز هو بفضل التزامنا المتواصل بتحسين خدماتنا الرقمية بما يتماشى مع ثقافتنا المرتكزة على الابتكار، وتأكيدًا على ريادتنا في مجال توفير الحلول المصرفية المبتكرة، وتقديم خدمات عالية الجودة، ودعم التوجه للاقتصاد الرقمي بناءً علي توجيهات الدولة والبنك المركزي، بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا الإنجاز الخطوات الهامة التي اتخذها ” التجاري الدولي” في كافة المجالات المصرفية وخصوصًا “التحول الرقمي” وتطوير أجندة التقنية المصرفية في مصر.

وأضاف محمد سلطان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي – مصر “أن هذه الإنجازات تعكس التوجه الاستراتيجي للبنك المتمثل في التركيز على نشر ثقافة الخدمات الرقمية المصرفية، حيث يحرص على تطبيق استراتيجية البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع غير نقدي واقتصاد رقمي لتعزيز تنمية الاقتصاد القومي عبر توفير باقة كبيرة ومتنوعة من الخدمات البنكية المصممة لمختلف شرائح وفئات المجتمع وتشمل، تطبيق المحفظة الذكية وبطاقات “ميزة” المدفوعة مقدمًا، بالإضافة إلى الشراكة مع شركات التمويل المتناهي الصغر لتوفير قروض قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للسيدات بالمناطق الريفية والمجتمعات ذات الدخل المنخفض، وتسهيل إجراءات التسجيل بالمحفظة الذكية حرصًا على تحقيق مصالح هذا القطاع العريض، وزيادة الوعي لدى سكان الريف بأهمية الخدمات المصرفية، وبالتالي المساهمة الفعّالة لتحقيق الشمول المالي”.

ومن جانبه، قال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي – مصر “يفخر البنك التجاري الدولي – أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، بريادته في الخدمات البنكية الرقمية المقدمة على مدار السنوات من خلال تبّنى أحدث التقنيات التكنولوجية عالميًا، وتقديم باقة مبتكرة من الخدمات الرقمية المصرفية، التي تُحدث تغييرًا جذريًا في النمط التقليدي للمعاملات المصرفية اليومية، حيث تتمحور حول العملاء واحتياجاتهم، إلى جانب استحداث خدمات جديدة للوصول لأكبر عدد من الأفراد في المجتمع وبالتالي المساهمة الفعّالة لتحقيق الشمول المالي”.

قام “التجاري الدولي” بتوفير أنظمة حديثة ومتطورة لمراقبة ماكينات الصراف الآلي بشكل دوري، للحفاظ على المستوى التشغيلي للماكينات ولتعقب أية أخطاء فنية والإبلاغ عنها فور حدوثها وحلها في أسرع وقت ممكن، إلى جانب تطوير آلية التغذية المستمرة للماكينات والاعتماد على الروبوتات في بعض المهام التشغيلية. كما قام “التجاري الدولي” بتعظيم الاستفادة من علم البيانات لإدارة شبكة الصراف الآلي ورفع كفاءتها، بالإضافة لتدريبه المستمر لفرق العمل والتأكد من اكتسابهم أفضل الخبرات التي تؤولهم لإدارتها.

ونظرًا لحرصه على تطبيق أعلى مستويات التقدم التكنولوجي، يواصل “التجاري الدولي” تبني أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لإضافة المزيد من التحسينات على شبكات ماكينات الصراف الآلي الخاصة به، وذلك من خلال تعاونه مع أكثر الشركاء تقدمًا على مستوى العالم في هذا المجال.

ويعد تعاون البنك التجاري الدولي (CIB) مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية (ABA) بمثابة علامة فارقة في خطة التحول الرقمي الخاصة بالبنك لميكنة صرف وتحصيل القروض متناهية الصغر على تطبيق المحفظة الذكية من CIB. وبموجب هذا التعاون، يقدم البنك خدمة المحفظة الذكية لعملاء الجمعية التي يمكنهم الاستفادة من خدماتها عبر التسجيل من أي فرع من فروع الجمعية، لاختيار الوسيلة الرقمية التي تناسبهم لاستقبال القروض من خلالها، وذلك لضمان تسهيل صرف القروض وتحصيل الأقساط دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع الجمعية. ويأتي هذا التعاون في إطار الدور الريادي الذي يلعبه البنك في تقديم الخدمات الإلكترونية ودعمًا لجهود الدولة في تطبيق الشمول المالي وسرعة التحول الرقمي.

كما أكمل البنك التجاري الدولي مع شركة بنوك مصر إجراءات الربط مع شبكة المدفوعات اللحظية للإطلاق الرسمي للخدمة للمساهمة في تعزيز التحول الرقمي في البلاد، مما يؤكد على حفاظ البنك على دوره الريادي لتبني التقنيات الحديثة، في إطار دعمه لاستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في القطاع المالي بمصر، والتي تلعب دورًا هامًا في جعل المعاملات المصرفية أكثر كفاءة وسلاسة داخل قطاع التجزئة وقطاع الشركات والأعمال عبر تقديم الحلول المبتكرة لعملاء البنك.

وتعد شبكة المدفوعات اللحظية IPN، بمثابة شبكة دفع جديدة ذات قدرة فورية على إرسال واستقبال الأموال بين البنوك، باستخدام تجربة مطورة، مع القدرة على التحويل بين أنواع الحسابات المختلفة، مثل الحساب المصرفي، وبطاقات Meeza، والمحفظة الذكية، باستخدام تطبيقات المحمول، والسماح للعميل بالوصول إلى حساباته بمختلف البنوك عبر تطبيق الهاتف المحمول، الذي توفره البنوك أو موفري خدمات الدفع (Payment Service Providers).

ولا تقتصر شبكة المدفوعات اللحظية IPN على إرسال الأموال واستلامها بين الحسابات فحسب، بل ستنشئ أيضًا أول نظام بيئي حقيقي قابل للتشغيل البيني بين أنواع الحسابات المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، ستتيح البنوك للعملاء التعامل بسلاسة بين الحسابات المصرفية وبطاقات ميزة والمحافظ الرقمية.

جدير بالذكر أن عملاء الشركات يمكنهم إدارة حسابات الشركة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال البوابة الإلكترونية للشركات التي تتيح لهم إتمام العديد من المعاملات ومن بينها، سداد المدفوعات (التحويلات الداخلية والخارجية) وعرض تفاصيل المعاملات، والاطلاع على أرصدة الحسابات، إلى جانب تنفيذ جميع معاملات التجارة الدولية إلكترونيًا (اعتمادات مستنديه- خطابات ضمان) وغيرها من الخدمات الأخرى، وذلك دون الحاجة لزيارة الفرع أو التواصل المباشر مع الأفراد.

قام بتوفير برنامج لتمويل احتياجات الموردين وأنشطة المشتريات والتوريد والتعاقد من خلال منصة إلكترونية واحدة، حيث يتيح البرنامج فرصًا تمويلية متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة كمرحلة أولى من خلال منصة تكنولوجية واحدة متطورة على مستوى عالمي تدعم حلول وبرامج التسهيلات لتمويل سلسلة الموردين بتكلفة تمويل أقل وتجهيز أسرع للعمليات.