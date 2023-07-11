136 اجتماعا و140 ساعة عمل.. حصاد لجنة النقل بالنواب في دور الانعقاد الثالث

استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حصاد عمل اللجنة، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، والذي شهد نشاطًا مكثفًا، حيث اضطلعت اللجنة بدورها الرقابي والتشريعي والمالى المنوطة بها في إطار اختصاصاتها المنصوص عليها باللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أنه على مدار دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، عقدت اللجنة “136” اجتماعًا تناولت خلالها بالبحث والدراسة عدد 4 مشروعات قوانين، و13 اتفاقية دولية، و153 طلب إحاطة مقدَّمة من النواب بشأن بعض المشكلات المتعلقة بقطاعات النقل (السكك الحديد والطرق والكباري والأنفاق، وتنظيم حركة النقل)

استغرقت تلك الاجتماعات نحو (140) ساعة عمل من المناقشات الجادة المستفيضة، وفي ضوء هذه الاجتماعات فقد أعدت اللجنة عدد (18) تقريرًا جاءت على النحو التالي: عدد (4) تقارير عن مشروعات قوانين سعت اللجنة من خلال تلك التقارير التوافق على الصياغات المناسبة التى تحقق فلسفة كل مشروع من مشروعات القوانين.

كما أعدّت اللجنة عدد (13) تقريرًا عن اتفاقيات دولية أسهمت من خلالها فى تنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية كانت سببًا رئيسيًّا فى النهضة التى تحققت فى قطاعات النقل المختلفة، على مستوى الجمهورية وتطوير منظومة السكك الحديدية بجميع مكوناتها من الجرارات والعربات وخطوط السكة ونظم الإشارات، وكذلك تطوير خطوط المترو القائمة واستحداث خطوط جديدة فى القاهرة والإسكندرية، إلى جانب إدخال وسائل نقل سككي جديدة كالمونوريل والقطار الكهربائي والترام.

وفيما يخص قطاع النقل البحرى فقد أسهمت اللجنة، من خلال دورها التشريعى، فى تطوير هذا القطاع من خلال دعم مشروعات تطوير الموانئ البحرية، وجذب خطوط ملاحية جديدة، وإنشاء محطات للحاويات، وأخرى متعددة الأغراض، إلى جانب تحديث منظومة الإرشاد، وضمان حقوق البحارة، وغيرها من الأمور المنظمة لحركة الملاحة البحرية.

وأضاف عابد أنه تفعيلًا للدور الرقابى للجنة فقد قامت اللجنة بزيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء تفقدت خلالها بعض القطاعات الخطِرة على الطريق الساحلى النفق/ شرم الشيخ،

وتوصلت، خلال زيارتها، بالتنسيق مع قيادات من المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري، والمرور وبعض المشايخ، إلى وضع حلول تضمن سلامة مواطني القرى الواقعة على الطريق، وتأمين وتيسير حركة سير السيارات على الطرق لضمان استمراره فى الخدمة، إلى جانب الطريق الجديد الذى تم إنشاؤه.

كما تابعت اللجنة، خلال زيارتها للمحافظة، مشروعات تطوير الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وكذلك مشروعات النقل التى تسهم فى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

وقد أعدّت اللجنة تقريرًا بشأن تلك الزيارة ضمنته عددًا من التوصيات التى يمكن أن تسهم فى تسريع وتيرة تطوير المشروعات المتعلقة بالنقل داخل المحافظة.

وفيما يخص مناقشات اللجنة وبحثها موضوعات طلبات الإحاطة فقد قامت اللجنة ببحث عدد (153) طلب إحاطة تناولت خلالها بحث العديد من القضايا في مختلف محافظات الجمهورية ووضعت لها حلولًا عاجلة لتلبية مطالب جماهيرية ملحة.

كما أوصت اللجنة، في العديد من موضوعات طلبات الإحاطة، بتوصيات كان من شأنها إزالة المعوقات التي اعترضت تنفيذ عديد من المشروعات المهمة وتأكيد تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين.

وفى إطار بحث اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة، فقد قامت اللجنة بإعداد مذكرات تناولت نتائج بحثها عددًا من الموضوعات لإحالتها إلى الحكومة لوضع رؤية اللجنة بشأنها موضع الدراسة اللازمة للتنفيذ، تناولت تلك المذكرات موضوعات طلبات إحاطة:

١- تطوير طريق أسيوط الزراعي من المذيب إلى الواسطي.

٢- عدم إنارة طريق القاهرة أسيوط الزراعى فى محافظة الجيزة مما يتسبب في كثير من الحوادث.

٣- إنشاء كوبري سيارات أعلى ترعة الجيزة ومزلقان السكة الحديد بمدخل قرية المرازيق بمحافظة الجيزة.

٤- استكمال مشروع ازدواج طريق نجع حمادي- سوهاج الزراعي الشرقي بدأ من قناطر نجع حمادي حتى كوبري جرجا العلوي على النيل بطول 45 كيلو.

وأيضًا فى مجال التعاون المثمر والدعم البنّاء للمشروعات التموية التى تقوم بها وزارة النقل، فقد حرصت اللجنة على المشاركةفى افتتاح المشروعات الجديدة فى جميع القطاعات، وكان من أهمها محطة عدلى منصور العملاقة، والعديد من محاور النيل فى العديد من المحافظات على امتداد نهر النيل، وافتتاح خطوط جديدة لمترو أنفاق القاهرة، وافتتاح المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية،

كما شاركت اللجنة فى استقبال الجرارات والعربات الجديدة التى تعاقدت عليها وزارة النقل لتحديث وتطوير الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية والتى أصبحت الآن تجوب جميع محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بالوفود الدولية فقد كان للجنة لقاء مهم مع السيد سفير اليابان لدى مصر “أوكا هيروشي”، والوفد المرافق له بمقر مجلس النواب المصري؛ وذلك لبحث أوجه التعاون في مجال الطرق وقطاع النقل البحرى، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون فى مجال النقل السككي، خاصة مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وفي ختام الاجتماع قدَّم النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جهوده في مشروع “حياة كريمة”، وتقديم كل الدعم للمواطنين.

وطالب النائب علاء عابد النواب بالنزول للمواطنين في دوائرهم، وأن يقوموا بشرح المشروعات التي تقوم بها الدولة في كل المجالات، وليس مجال النقل فقط للمواطنين.