135 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الإمارات الموسم الماضى

ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة إلى 330 ألف طن بقيمة 135 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022»، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية، التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى السعودية 681 ألف طن بقيمة 333 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022»، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر، ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

يُذكر أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022» ارتفعت إلى 4.32 مليون طن، بقيمة 2.72 مليار دولار، مقابل 4.24 مليون طن، بقيمة 2.41 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون دولار.

وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى 755 ألف طن بقيمة 594 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022» وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للدول العربية 1.9 مليون طن بقيمة 1.02 مليار دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022».

سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول الإفريقية 59 ألف طن بقيمة 43 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022»

وزادت صادرات الموالح المصرية إلى مليون و655 ألف طن بقيمة 821 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022».

وقفزت صادرات مصر من البطاطس إلى 850 ألف طن بقيمة 357 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022» .

وبلغت صادرات مصر من البصل الطازج 385 ألف طن بقيمة 114 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022».

وارتفعت صادرات مصر من العنب الطازج إلى 143 ألف طن بقيمة 245 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022».

وزادت صادرات الفراولة الطازجة إلى 45 ألف طن بقيمة 107 ملايين دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022».

وصعدت صادرات الطماطم الطازجة إلى 111 ألف طن بقيمة 34 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022».

وسجلت صادرات المانجو الطازجة 42 ألف طن بقيمة 54 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022».