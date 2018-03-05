135 مليار دولار حجم الإنفاق المتوقع على المدن الذكية بحلول 2021

قسم الاتصالات قال مطر الحميرى نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة حكومة دبى الذكية، إنه من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق على المدن الذكية نحو 135 مليار دولار بحلول عام 2021، وأكثر من 20 مليار بنهاية عام 2018. جاء ذلك خلال مؤتمر…



قسم الاتصالات

قال مطر الحميرى نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة حكومة دبى الذكية، إنه من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق على المدن الذكية نحو 135 مليار دولار بحلول عام 2021، وأكثر من 20 مليار بنهاية عام 2018.

جاء ذلك خلال مؤتمر وطن رقمى الذى تنظمه اليوم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحضور اكثر من 75 شركة محلية وعالمية.

وأشار الحميرى إلى أن الجاهزية الرقمية لم تعد خيار بل دعامة استراتيجية لاستمرار أعمال الشركات والحكومات ومواكبتها للمستقبل.

أضاف أن الإدارة السياسية فى دبى كان ولازال هدفها منذ 17 عام التحول للرقمى، إذ اصبحت الصناعة جزء لا يتجزأ من عمل مؤسسة حكومة دبى الذكية، مستشهدا بمقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن الابتكار هو الأداة الوحيدة القادرة على تغيير التاريخ.