135 جنيها تراجعا فى أسعار القطن بالغربية

فازت 6 شركات أمس بنحو 6713 قنطار قطن مطروحة فى مزاد الغربية بأسعار تتراوح من 3979 إلى 4070 جنيها، لأصناف جيزة «94» و«97».

وقالت مصادر مطلعة لـ «المال» إن الكيانات الفائزة ضمت كلاً من مصر لحليج الأقطان بنحو 2030 قنطارا والشجرة الطيبة بكميات بلغت 1942 و يحيى رجب 1682 و«الإخلاص» بواقع 452 و«الأبرار» 337 و«المعداوى» 270 .

وكشفت عن تراجع أسعار القطن فى مزاد الاثنين بواقع 61 إلى 135 جنيها فى القنطار مقارنة مع المزاد السابق فى المحافظة ذاتها قبل أسبوعين، الذى تراوح بين 4040 و4205 جنيهات.

ولفتت المصادر إلى تنظيم المزاد فى 18 مركز تجميع الغربية أغلبها فى المحلة وكفر الزيات.

يشار إلى أن إجمالى مساحة محصول القطن المزروعة خلال العام الحالى بلغ 336 ألف فدان.

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على بيع المحصول عبر نظام المزاد فى مراكز التجميع فى المحافظات حسب المساحات المزروعة.