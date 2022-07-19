134 مليون دولار صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال أول 5 شهور من 2022

ارتفعت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 7% خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – لتسجل 134 مليون دولار، مقابل 125 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، بحسب المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.

وكشف تقرير للمجلس حصلت “المال” على نسخة منه، أن ليبيا جاءت على رأس قائمة الدول المستوردة للرخام المصرى بقيمة 28.1 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 22.5 مليون دولار، وكوريا الجنوبية بقيمة 9.8 مليون دولار، والجزائر بقيمة 7.4 مليون دولار.

وزادت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليار و345 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت “المال” على نسخة منه.

وانخفضت صادرات السيراميك بنحو 6% خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – لتسجل 73 مليون دولار، مقابل 78 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.