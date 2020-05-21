«133 ألف قرار إزالة».. المحافظ: الإسكندرية عاصمة المخالفات

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك قرار 133 ألف قرار إزالة لمباني مخالفة بالمحافظة منذ 2011 حتى 2020، موضحا أن هذا العدد كبير جدا وجعل المحافظة تحصل على لقب عاصمة المخالفات.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري أن هناك 9 آلاف قرار إزالة فقط تم تنفيذها من إجمالي تلك القرارت خلال تلك المدة، موضحا أنه سيتم تشديد الإجراءات بعد توجيه الرئيس السيسي اليوم بالقبض على المخالفين.

وأوضح المحافظ أن هناك 1733 قرار إزالة منذ يناير العام الحالي، تم تنفيذ 1402 قرار منهم، موضحا أن تحويل المخالفين للقضاء العسكري سيعمل على تقليل عدد المخالفين حتى بعد هروب أصحاب الأبراج المخالفة، حيث سيتم إرسال محاضر المخالفات للنيابة العسكرية.

وأشار إلى أنه سيعمل على تشكيل لجنة بشكل سريع لدراسة وقف إصدار تراخيص البناء من عدمه في المحافظة بعد دراسة الوضع.

وكان الرئيس السيسي قد وجه اليوم المحافظين بضرورة ضبط مخالفي البناء وحبسهم واعتبارهم كمفسدين في الأرض ووقف البناء في القاهرة والجيزة.