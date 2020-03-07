1327 قضية مخدرات.. حصاد حملات «الداخلية» في أسبوع (إنفوجراف)

نفذ قطاع الأمن العام، 506718 حكمًا قضائيًا.

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط 1327 قضة إتجار في المخدرات، بإجمالي 1445 متهمًا، وذلك ضمن جهود توجيه الحملات الأمنية التي شنها خلال الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، على مستوى الجمهورية.

حملات الداخلية

وتهدف الحملات الأمنية المُكثفة التي توجهها وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المال العام.

وأوضحت الداخلية، في نشرتها الأسبوعية، لكشف نتائج الحملات الأمنية خلال أسبوع بقطاعات الأمن العام والاقتصادي بالتنسيق مع الأمن المركزي، -الصادرة اليوم السبت- أن كميات المخدرات المضبوطة، تمثلت في الآتي:

حشيش بوزن 321,996 كيلو جرام، بانجو وزن 325,775 كيلو جرام، أفيون 6,100 كيلو جرام، هيروين 19,602 كيلو جرام، إستروكس 25,729 كيلو جرام، فودو 7,240 كيلو جرام، 229500 قرص مخدر مختلف الأنواع.

الجرائم والعصابات

ونجحت أجهزة الداخلية، في ضبط 18 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 52 متهمًا، ارتكبوا 116 حادث سرقة متنوع، إضافة إلى 284 قضية أحداث.

واستعادت أجهزة الأمن من خلال حملاتها الأمنية، 15 سيارة مُبلغ بسرقتها، ونجحت في كشف غموض 49 حادث قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبيها بإجمالي 72 متهمًا.

ونفذ قطاع الأمن العام، 506718 حكمًا قضائيًا، عبارة عن: 2257 جناية، 176762 حبس، 252200 غرامة، 75499 مخالفة.

الأسلحة النارية

وبمجال الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت 1077 قطعة سلاح ناري، عبارة عن: 1 جرينوف، 92 بندقية آلية، 190 بندقية مششخنة، غير مششخنة، 67 مسدسًا، 727 فرد محلى الصنع، 2149 طلقة مختلفة الأعيرة، 1485 قطعة سلاح أبيض.

وضبطت ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها 3 فرد محلي، 18 طلقة مختلفة الأعيرة، أدوات وأجزاء التصنيع.

البؤر الإجرامية

واستهدفت الحملات الأمنية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات “دمياط وبورسعيد والدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 181 متهمًا.

وعثر بحوزتهم على 11 قطعة سلاح ناري، 16 طلقة مختلفة الأعيرة، 2 قطعة سلاح أبيض، 12 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

وبلغت المضبوطات 3,100 كيلو جرام بانجو، 380 جرام حشيش، 132 جرام هيرويـن، 1077 قرص مخدر، وتنفيذ 4489 حكمًا قضائيًا متنوع، إضافة إلى ضبط 6301 قضية أخرى.