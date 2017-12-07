132 % زيادة فى خبراء المعاينة وتقدير الأضرار

ارتفع عدد خبراء الأضرار وتقدير الأضرار المسجلين بهيئة الرقابة المالية فى الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الحالى إلى 51 مقابل 22 بنسبة زيادة 132 % خلال نفس الفترة من العام الماضى.

واشتمل تقرير هيئة الرقابة المالية الصادر عن شهر أكتوبر، أن الهيئة قامت بإعادة قيد 7 خبراء، مقابل 11 خلال نفس الفترة بانخفاض 36% علاوة على شطب 13 خبيرا، مقابل 45 بانخفاض 71% علاوة على انخفاض العدد السارى من أول العام إلى 373 مقابل 392 بتراجع 5% .

وتضمن إجمالى العدد الشارى 10 % زيادة و بلغ عدد الخبراء 418 مقابل 380 .

