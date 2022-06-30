ارتفاع الاستثمارات البحرينية في مصر بنسبة 46.8% خلال العام المالي 2019-2020 (جراف)

قفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين خلال العام الماضي مقارنة بسابقه، حيث بلغت 917.2 مليون دولار خلال 2021، بينما بلغت 401 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 128.7%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى البحرين 450.7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 139.3 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 223.5%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من البحرين 466.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 261.7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 78.2%.

وشملت الصادرات المصرية إلى البحرين العديد من السلع، ومن أهم المجموعات السلعية التي تم تصديرها خلال العام الماضي الكتب والصحف والصور بقيمة 387.1 مليون دولار، والفواكه بقيمة 9.3 مليون دولار، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 9.1 مليون دولار، والوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 7.3 مليون دولار، والخضر والنباتات بقيمة 6.2 مليون دولار.

واستوردت مصر الكثير من السلع من البحرين، ومن أهم المجموعات السلعية التي تم استيرادها خلال العام الماضي خامات المعادن بقيمة 296.4 مليون دولار، والألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 129.2 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 21.8 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.1 مليون دولار، والنحاس ومصنوعاته بقيمة 3.7 مليون دولار.

وفي سياق متصل، ارتفعت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بالعام المالي 2018-2019، حيث بلغت 174.6 مليون دولار في 19-20، بينما بلغت 119 مليون دولار في 18-19، بنسبة ارتفاع قدرها 46.8%.

يذكر أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين سجلت 127.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 107.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.6%، بينما بلغت قيمة تحويلات البحرينيين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 3.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 40.6%.

وبلغ عدد المصريين المقيمين بدولة البحرين 23 ألفا حتى نهاية 2020.

وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة في عام 2022، بينما سجل عدد سكان البحرين 1.9 مليون نسمة في عام 2022.