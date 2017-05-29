130.4 مليون جنيه مبيعات القابضة للأدوية فى أبريل الماضي‎

القاهرة للأدوية الأكثر مبيعًا بـ33.6 مليون جنيه.. وممفيس تتراجع بنسبة 19% أحمد صبرى سجلت شركات الدواء الحكومية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، مبيعات بـ130.4 مليون جنيه، خلال أبريل الماضي، محققة نموًّا فى معظم الشركات عدا شركة ممفيس للأدوية. وبحسب تقرير صادر…

القاهرة للأدوية الأكثر مبيعًا بـ33.6 مليون جنيه.. وممفيس تتراجع بنسبة 19%

أحمد صبرى

سجلت شركات الدواء الحكومية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، مبيعات بـ130.4 مليون جنيه، خلال أبريل الماضي، محققة نموًّا فى معظم الشركات عدا شركة ممفيس للأدوية.





وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية، حصلت “المال” على نسخة منه، أوضح أن إجمالى الحصة السوقية للشركات الثماني مجتمعة هى 3.4% من إجمالى سوق الدواء والتى حققت مبيعات بـ3.8 مليار جنيه خلال أبريل الماضي.

وتصدرت شركة القاهرة للأدوية المركز الأول بقائمة الشركات الحكومية الأعلى مبيعًا، بمبيعات 33.6 مليون جنيه خلال أبريل الماضي، مقابل 29.4 مليون جنيه خلال مارس بزيادة 4 ملايين، عكس معظم شركات الأدوية التى انخفضت مبيعاتها فى شهر أبريل مقابل مارس.

وحلّت سيد (شركة تنمية الصناعات الكيماوية) في المركز الثانى بمبيعات 19.8 مليون جنيه، بنمو 66% على الشهر المقابل من العام الماضي، كما بلغت مبيعاتها مارس الماضي 19.7 مليون جنيه.

وجاءت إدكو (الشركة العربية للأدوية) ثالثًا فى شركات الأدوية الحكومية الأكثر مبيعًا، بمبيعات قدرها 19.3 مليون جنيه، وحلّت النيل للأدوية فى المركز الرابع محققة مبيعات بقيمة 17.7 مليون جنيه بنسبة 33.8، مقابل 20.8 مليون جنيه، وتراجعت شركة الإسكندرية للأدوية من المركز الثانى للخامس بمبيعات بلغت 15.8 مليون جنيه، مقابل 21 مليون جنيه فى مارس الماضي، ثم شركة “مصر” للمستحضرات الطبية فى المركز السادس بحجم مبيعات 15.4 مليون جنيه فى أبريل الماضي.

وباعت شركة ممفيس للأدوية، صاحبة المركز قبل الأخير، بنحو 6.6 مليون جنيه، متراجعة بنسبة 19% عن نفس الشهر من العام الماضي، ثم حلّت فى المركز الأخير شركة النصر للأدوية بمبيعات 4.2 مليون جنيه بنسبة نمو 20.4% على نفس الشهر من العام الماضى. ولدى الشركة خسائر خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت المليار جنيه لم تُسدَّد حتى الآن رغم ارتفاع أرباح بعض شركاتها المُدرَجة فى البورصة.

ولدى «القابضة للأدوية» 11 شركة، منها 5 شركات مقيدة بالبورصة، وهى: النيل، وممفيس، والقاهرة، والعربية، والإسكندرية، ومعظمها حقق نموًّا فى الأرباح. و7 شركات غير مقيدة، وهى: شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد»، والنصر للكيماويات الدوائية، والجمهورية، والعبوات الدوائية، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية.