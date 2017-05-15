130 مليون دولار لتطوير خدمات الصرف الصحي

نائب رئيس البنك: ما أنجز فى 8 أشهر يحتاج أكثر من عام فى دول أخرىوزير الإسكان: 500 مليون دولار قيمة المرحلة الثانية من قرض «الدولى»ممدوح رسلان: تنفيذ محطات جديدة ضمن المشروع خلال شهر ونصفمدبولي: المرحلة الأولى تخدم 154 قرية والتعويم يتيح تطوير قرى أخرىأحمد شعراوى: تعاون

نائب رئيس البنك: ما أنجز فى 8 أشهر يحتاج أكثر من عام فى دول أخرى





وزير الإسكان: 500 مليون دولار قيمة المرحلة الثانية من قرض «الدولى»





ممدوح رسلان: تنفيذ محطات جديدة ضمن المشروع خلال شهر ونصف





مدبولي: المرحلة الأولى تخدم 154 قرية والتعويم يتيح تطوير قرى أخرى





أحمد شعراوى: تعاون بين المؤسسات والمجتمع المدنى لسرعة الإنجاز





عزت الصياد: 93 قرية مخدومة بمحطات معالجة و244 بمشروعات صرف صحى سلبى





إسماعيل: إنشاء وحدة بوزارة الإسكان لإدارة البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى

الدقهلية ـ بدور إبراهيم:

قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى، إنه حتى الآن صرف 130 مليون دولار من القرض الخاص بالمرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحى، الذى يموله البنك الدولى، بموجب قرض ميسر، وخلال الشهر المقبل تصرف دفعة أخرى بنفس القيمة.

وأشار إلى أن وفد البنك التمس من خلال زياراته للدقهلية، والتحدث مع الأهالى، الجدية وسرعة التنفيذ، ومشاركة الأهالى والمجتمع المدنى، فى تنفيذ تلك المشروعات من خلال التبرع بالأراضى المملوكة لهم، ما يعد أحد الأسباب التى تدعم نجاح المشروع.

وأكد أن تنفيذ المشروع بدأ منذ 8 أشهر، وحققت معدلات إنجاز تعادل ما يتحقق فى بلدان أخرى خلال عام وأكثر، مشيرًا إلى أن البنك مؤسسة تهدف إلى القضاء على الفقر، وتحسين مستوى المعيشة، والصحة.

وكشف مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى، الذى يموله البنك الدولى بموجب قرض ميسر، تبلغ حوالى 500 مليون دولار، وتوجيها لخدمة محافظات أخرى، والقرى التابعة لها، بخلاف المحافظات الـ3 التى ينفذ المشروعات بها حاليا ضمن المرحلة الأولى، الدقهلية، والشرقية، والبحيرة.

وأشار على هامش زيارته لمحافظة الدقهلية، بمرافقة حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى، وحضور المحافظ، أحمد الشعراوى، ونواب البرلمان، لمتابعة مشروع الصرف الصحى، الذى يموله البنك بـ550 مليون دولار، بمحافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، إلى أن الدولة ركزت فى الأعوام الماضية على حل مشكلات مياه الشرب بالمحافظات، ولم تول خدمات الصرف الصحى نفس الاهتمام، ما أدى إلى حدوث العديد من المشكلات البيئة، والصحية، وتلوث مياه المصارف، ما دفع الدولة مؤخراً إلى التنبه لتلك المشكلات، وتبنى إستراتيجية سريعة لحلها، لافتًا إلى أنه فى ظل التحديات الاقتصادية التى تشهدها الدولة حاليا كان لابد من اللجوء إلى مؤسسات تمويلية للمشاركة فى عملية التنمية، على رأسها البنك الدولى، الذى أسهم بجهود فى العديد من المشروعات المماثلة.

ولفت إلى أن وزارة الإسكان تبنت توجهًا جديدًا من خلال المشروع، يعتمد على شركات مياه الشرب، والصرف الصحى بالمحافظات، التى ينفذ البرنامج بها، فى والإدارة، والتشغيل للمحطات، وهو بمثابة دور جديد للشركات، يسهم فى إثقال خبراتها، والاستعانة بشباب وكوادر فنية مؤهلة، ما يخلق جيلًا جديدًا من الخبرات.

وأوضح أن المشروع يخدم حوالى 154 قرية من المحافظات الثلاث، ويهدف إلى توفير خدمات الصرف، ومعالجة المياه، وإعادة استغلالها فى أغراض أخرى ويتلاءم مع إستراتيجة الدولة، والعديد من الدول لزيادة الموارد المائية.

وأضاف أن التعويم، وفرق العملة أسهما فى توفير موارد مالية إضافية للمشروع، مشيرًا إلى أن البنك الدولى أكد على إمكانية توجيه تلك الأموال لتطوير قرى أخرى.

وشدد على أن استهداف الوزارة زيادة نسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى بالمحافظات من 15 إلى %40 خلال عامين، لافتا إلى أنه على مستوى محافظة الدقهلية، نهتم برفع مستوى خدمات مياه الشرب، وخلال الشهر الجارى تشغيل توسعات 3 محطات مياه، ميت غمر، ومنية النصر، ومنية خميس.

وقال أحمد شعراوى، محافظ الدقهلية، إن هناك استجابة فورية من وزارة الإسكان لحل أى مشكلات تواجه المحافظة، وتعيق تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، ضمن القرض، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا بين جميع الأطراف لسرعة الإنجاز وتحقيق المستهدف.

وأشاد بدور المجتمع المدنى، فى دعم المشروع، مؤكدًا أن دور المجتمع المدنى لا يجب أن يقتصر على المساهمات المادية فقط، بل لا بد من الحفاظ على تلك المشروعات وحسن إدارتها.

وقال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المرحلة الأولى من مشروعات تطوير خدمات الصرف الصحى بالقرى من المقرر الانتهاء منها خلال 2022، مشيرًا إلى أنه طرحت أعمال تنفيذ مؤخرًا على شركات المقاولات، بمحافظات الشرقية، والدقهلية، ويجرى دراسة العروض المقدمة، والتنفيذ خلال شهر ونصف، لافتا إلى أن كراسة الشروط أعدت لطرح أعمال أخرى ضمن تلك المناقصات خلال أيام.

وقال عزت الصياد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، إن الشركة توفر خدمة مياه الشرب لسكان المحافظة، البالغ عددهم نحو 6.2 مليون نسمة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه المنتجة حوالى 226 لتر/يوم، وعدد المشتركين بالخدمة 1.2 مليون مشترك، موضحاً أن إجمالى الطاقة الإنتاجية حوالى 1.41 مليون م3/يوم، إنتاجها من خلال 13 محطة مياه مرشحة، منها 7 محطات حاصلة على شهادة “TSM”، و124 محطة مياه نقالى (مدمجة)، و54 محطة آبار ارتوازية، بجانب شبكات بطول حوالى 9.24 ألف كيلو متر طولى.

وتابع: ” بالنسبة للموقف الحالى لخدمة الصرف الصحى بالمحافظة، يوجد 616 محطة رفع، و47 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى لـ(20 مدينة + 93 قرية)، تنتج 466504 م3/يوم من المياه المعالجة (صرف معالج)، بينما هناك 345962 م3/يوم مياه غير معالجة (صرف سلبي)، هى ناتج صرف (مدينة + 331 قرية).

وبشأن موقف خدمات الصرف الصحى بالقرى، أوضح الصياد أنه يوجد 93 قرية مخدومة بمحطات معالجة، بنسبة %18.7، و244 قرية مخدومة بمشروعات صرف صحى سلبى، بنسبة %48.9، وهناك 36 قرية بنسبة 7.2 يجرى بها استكمالات، و29 قرية محرومة، بنسبة 6 %، بينما يوجد 96 قرية بنسبة 19.2 %، مخطط لها، وبانتهاء تنفيذ وتوصيل الخدمة للقرى المشاركة بهذا المشروع، وهى 94 قرية، ستصل الخدمة لنحو %40.

وخلال الزيارة قدم الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، ونائب رئيس الوحدة المسئولة عن إدارة المشروع، عرضاً عن المشروع، الذى يهدف إلى مد خدمة الصرف الصحى للقرى المُلوثة لترعة السلام، وفرع رشيد بقيمة 550 مليون دولار، بعدد 155 قرية موزعة على 3 محافظات (البحيرة والدقهلية والشرقية) كمرحلة أولى، حيث يخدم المشروع حوالى 833 ألف نسمة فى القرى بالمناطق التى تعانى من درجات عالية من التلوث، وفى المناطق النائية، حيث سيتم تنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالى 833 ألف نسمة.

وأوضح أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنشأت وحدة لإدارة البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى المصرية (PMU)، من أجل التغلب على مشاكل تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض، والتأكيد على جودة التنفيذ للمشروعات، وإنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروع بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات التى تنفذ المرحلة الأولى من البرنامج بها، وتتولى هذه الشركات المسئولية فى تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحى على المستوى المحلى للمواطنين بكل محافظة.

وأشار إلى أن آلية تنفيذ المشروع تعد نموذجا فريدا تطبيقه للمرة الأولى فى جمهورية مصر العربية، وصرف التمويل طبقاً لتحقيق النتائج (Program for Result)، ويعتمد ذلك على تنفيذ عدد الوصلات المنزلية المُحددة بالبرنامج، كما يعمل البرنامج على دعم وتطوير النظام المؤسسى الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى.

أهالى قرى بالدقهلية: مشروع الصرف الصحي طوق نجاة للمحافظة

قال مجموعة من أهالى قرى محافظة الدقهلية، إنهم يعانون منذ أعوام لنقص خدمات الصرف الصحى، الأمر الذى خلق مشاكل صحية وبيئية.

وأوضح حامد الجوهرى، -أحد أهالى قرية كفر نعمان بالدقهلية- أن القرية محرومة من خدمات الصرف الصحى، وغارقة بالمياه الجوفية، ما تتسبب فى معاناة المواطنين، من عدة أمراض مزمنة، ومشكلات صحية بالكلى والكبد.

وطالب الدولة بسرعة الالتفات والتدخل لحل مشكلات مختلف القرى بالمحافظة، وتوفير بيئة صحية واجتماعية مناسبة، مشيرًا إلى أن المشروعات المنفذة ضمن قرض البنك الدولى، بمثابة طوق نجاة لأهالى القرى.

وأشار أحد المواطنين من أهالى قرية الخضير، إلى أن القرية محرومة بنسبة %100 من خدمة الصرف الصحى، وتعد القرية الوحيدة التى تعانى من تلك الأزمة، ما تسبب فى العديد من المشكلات.

ولفت إلى أن أهالى القرية وفروا قطعة أرض لإقامة محطة صرف، ضمن المشروع، مساهمة مجتمعية، لحل الأزمة الحالية، التى تعد من السلبيات الكبرى التى واجهت القرية.

وأشار عصام الجميل -أحد أهالى قرية طوخ الأقلام- إلى أن أعلى نسبة من الإصابة بالفشل الكلوى تقع فى القرية، نتيجة عدم وجود خدمات الصرف الصحى، ويلجأ الأهالى إلى التصرف به فى الترع، ما يسهم فى انتشار الأمراض.

ولفت إلى أن المشروع يسهم فى حماية أهالى القرية، وأولادهم من المشكلات الصحية، مشيرًا إلى أنه من الضرورى ردم المصرف، الذى يوجد جوار المحطة التى تنفذ ضمن المشروع.