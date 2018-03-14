130 مليون دولار صفقات تصديرية للشركات المصرية بمعرض فروت لوجيستيكا

محمد ريحانأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على حرص الوزارة على مساندة كافة الشركات المصرية المشاركة في المعارض الخارجية، بما يسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في مختلف الأسواق العالمية. وأشار إلى الدور الهام للمعارض الخارجية في الترويج وتسويق المنتجات المصرية، والو

محمد ريحان

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على حرص الوزارة على مساندة كافة الشركات المصرية المشاركة في المعارض الخارجية، بما يسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في مختلف الأسواق العالمية.



وأشار إلى الدور الهام للمعارض الخارجية في الترويج وتسويق المنتجات المصرية، والوصول لعملاء جدد وتعريف المستهلك الخارجي بالميزات التنافسية والقيمة المضافة للمنتج المصري.

وجاءت تصريحات الوزير تعقيباً على التقرير الذي أعده المكتب التجاري المصري ببرلين، حول نتائج المشاركة المصرية في معرض Fruit Logistica والذي عقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الشهر الماضي.

وأشار الوزير إلى 102 شركة من كبريات الشركات المنتجة للخضروات والفاكهة الطازجة شاركت بالمعرض، لافتاً إلى نجاح جهود المكتب التجاري المصري ببرلين في المساهمة في إبرام تعاقدات تصديرية للشركات المصرية بقيمة 130 مليون دولار.

وقال قابيل إن المشاركة المصرية المتميزة بالمعرض تعكس حرص مجتمع الاعمال المصري على تعزيز وتدعيم العلاقات المصرية الألمانية على الصعيدين التجاري، والاقتصادي.

وأوضح أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن النتائج المتميزة للمكاتب التجارية تعكس توجهات جهاز التمثيل التجاري بمساندة كافة الشركات المصرية المشاركة في مختلف الفعاليات سواء مؤتمرات أو معارض دولية بالخارج، مشيراً إلى أن المكتب التجاري المصري ببرلين قام بإعداد خطة للترويج للمشاركة المصرية في المعرض تتمثل في توفير كافة المعلومات اللازمة للمصدرين المصريين من خلال إعداد دليل للمصدرين للسوق الألمانية إلى جانب إعداد دراسة تسويقية عن سوق الخضراوات والفاكهة الطازجة في ألمانيا، وموافاة الشركات المصرية ببيانات الاتصال بأهم الشركات الألمانية المستوردة إلى جانب الترويج للشركات المصرية لدى المستوردين الألمان.

وأضاف أن جهود المكتب التجاري ببرلين أسفرت عن التنسيق مع بنك مصر أوروبا لتقديم خدمات، وتوفير مصادر التمويل للشركات المصرية المشاركة في المعرض، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المصري لتنمية الصادرات على تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات عن القطاعات الاقتصادية المختلفة في ألمانيا وكذا الفرص التصديرية المتاحة.

وأكد أن معرض Fruit Logistica يعد أهم وأكبر معرض في مجال الخضراوات والفاكهة الطازجة، ويعقد سنوياً منذ عام 1993، مشيراً إلى أن دورة العام الحالي قد شارك فيها 3100 شركة من أكثر من 80 دولة كما حظي المعرض بإقبال كبير حيث زاره 75 ألف زائر يمثلون 130 دولة.