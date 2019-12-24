130 مليون جنيه إيرادات مستهدفة لـ «الإنتاج الحربى» من جهاز التتبع الدوائى

تستهدف وزارة الإنتاج الحربى تحقيق مبيعات بنحو 130 مليون جنيه من جهاز التتبع الدوائى الذى أنتجته، والمختص بمراقبة ومتابعة سوق الأدوية فى مصر بداية من عمليات التصنيع مرورًا بشركات التوزيع والصيدليات حتى الوصول للمستهلك.

وكشف اللواء مهندس مصطفى الصادق، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربى، لـ«المال»، أن «الوزارة» تخطط لبيع 200 جهاز كدفعة أولى من المنتج خلال الفترة المقبلة، سيليها بعد ذلك خطة طموح لزيادة المبيعات بالسوقين المحلية والخارجية.

وكان الصادق قد أكد فى تصريحات سابقة لـ «المال» أن سعر الجهاز بالتطبيق يبلغ 650 ألف جنيه، وهذه القيمة تعادل %30 من نظيره المستورد، لافتًا إلى أن الإنتاج الحربى حرصت على تصنيعه بما يناسب قدرة جميع الشركات العاملة فى السوق المحلية.

وأضاف أن الوزارة طرحت باكورة إنتاجها من الجهاز الشهر الحالى، لتعريف الشركات به، خلال مشاركتها فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT» فى دورته الثالثة والعشرين، والذى أقيم خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الحالى.

وأنتجت الوزارة الجهاز بالتعاون مع المصانع الشقيقة «الحربية»، وصمم مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لها التطبيق الخاص بتشغيله، لتوفيره لشركات الإنتاج والتوزيع والصيدليات.

يشار إلى أن «ميكنة منظومة الدواء» يعد واحدًا من المشاريع التى توليها الدولة اهتمامًا خلال الفترة الأخيرة، مثل الحيازات الزراعية وتنقية بطاقات التموين والتأمين الصحى الشامل وغيرها.

ويوجد فى مصر 150 مصنع أدوية و70 ألف صيدلية، منها 20 ألفًا فقط مميكنة، وتسعى الدولة إلى تعميمها، وفقا لتصريحات رئيس المركز.

وأوضح أنه طبقا للمنظومة الجديدة سيتم الحصول على المنتج «الدواء» من خطه بالمصنع لرفع بياناته على «الداتا سنتر» الخاصة بالمركز أولا، ثم يتم دعمه برقم مسلسل بما يسمح بمعرفة عدد الأصناف المنتجة ونسب توزيعها، وبالتالى إعداد خريطة متكاملة للأدوية فى مصر.

وكشف أن المركز يعد بالتعاون مع وزارة الصحة «تطبيق موبايل» لطرحه فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، يكتب من خلاله المستهلك «الداتا»، ليمده بعدها بجميع المعلومات اللازمة عن العقار «سعره ومدة الصلاحية».. وغيرها.

وأكد أن هذا التطبيق يساعد المستهلك وأجهزة الدولة الرقابية فى التفتيش على السوق، ويمكن تعميمه على جميع أصناف السلع.

وشاركت الإنتاج الحربى فى معرض «Cairo ICT» بعدد 11 منتجًا مدنيًا من تصنيع الشركات التابعة، بهدف عرض إمكانيات الوحدات وتنشيط المبيعات الخاصة بها، فضلا عن دعم استراتيجية الدولة فى التحول الرقمى بعرض تطبيق مشروع التتبع الدوائى والشاشات التفاعلية.

وعرضت الوزارة عداد الكهرباء الذكى، والتطبيق الخاص بمشروع التتبع، وأجهزة الشاشات التفاعلية وحماية المستهلك، والسيارة الكهربائية «E-motion»، ومحطة شحن الكهرباء، وجهاز شحن الهواتف بالطاقة الشمسية، ومجموعة دوائر مطبوعة.