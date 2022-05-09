130 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «سكودا كاميك» خلال مايو

أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «سكودا» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات «سكودا كاميك» بقيمة تتراوح بين 110 إلى 130 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية خلال مايو الحالى.

قفزت أسعار طرازات «سكودا كاميك» الفئة الأولى «AMBITION» إلى 515 ألف جنيه، مقارنة بنحو 405 آلاف سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «كاميك» الفئة الثانية «STYLE» إلى 600 ألف جنيه، بدلًا من 470 ألفًا.

ينتمي طراز «كاميك» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV”، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعتة 1600 سي سي، يخرج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن “سكودا”، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.