13.8 مليون جنيه لدعم مشروعات الكهرباء والرصف بمطروح

معتز محمودصدق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح علي تدعيم مشروعات الخطة الاستثمارية 2017/2018 بمبلغ 13.8 مليون جنيه للارتقاء بجميع الخدمات والمرافق العامة الحيوية.وأعلن محمد السيد مدير عام التخطيط بالمحافظة، أن محافظ مطروح دعم مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاعات الكهرباء والرصف والوحدات المحلية

معتز محمود

صدق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح علي تدعيم مشروعات الخطة الاستثمارية 2017/2018 بمبلغ 13.8 مليون جنيه للارتقاء بجميع الخدمات والمرافق العامة الحيوية.

وأعلن محمد السيد مدير عام التخطيط بالمحافظة، أن محافظ مطروح دعم مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاعات الكهرباء والرصف والوحدات المحلية لبعض المديريات والمدن.

وأضاف أن هذه الاعتمادات موزعة على مشروعات تطوير أعمال الكهرباء لمدخل مدينة العلمين بمبلغ 700 الف جنيه، ومشروعات تطوير أعمال الكهرباء لمدخل قرية سيدي عبد الرحمن بمبلغ 1.3 مليون جنيه، فضلا عن مشروعات تطوير أعمال الرصف بمدينة العلمين بمبلغ 1.1 مليون جنيه.

وأشار الى أن تلك الاعتمادات تشمل ايضا مشروعات تطوير أعمال الرصف بقرية سيدي عبد الرحمن بمبلغ 2.8 مليون جنيه، وتطوير مدخل مدينة الحمام واقامة مطبات صناعية وعلامات أرشادية مرورية بمبلغ 1.8 مليون جنيه، علاوة على استكمال مبني مديرية الاسكان بملبغ 3.3 مليون جنيه وانشاء المركز التكنولوجي بمدينة سيوة 2.8 مليون جنيه.

ومن جانبه شدد اللواء علاء أبو زيد على رؤساء المدن والمديريات الخدمية بسرعة الانتهاء من كل مشروعات الرصف والكهرباء والوحدات المحلية في المواعيد المحددة في عقود الاتفاق مع الشركات المنفذة للمشروعات الخدمية التي تستهدف في المقام الاول المواطن المطروحي.

وأضاف المحافظ أنه يتابع نسب التنفيذ لكل المشروعات الخدمية، بالإضافة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارية التى تم دعمها بمبلغ 350 مليون جنيه من خارج موازنة الدولة لسرعة الانتهاء من جميع المراحل قبل موسم الصيف، إضافة الى توصيل المرحلة الثانية للغاز الطبيعى.