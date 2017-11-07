13.75% نموا للتبادل التجارى الروسى المصرى فى 7 شهور

سمر السيد:سجل حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا فى الـ7 شهور الأولى من العام الحالى نحو 2.52 مليار دولار، بنسبة زيادة 13.75% مقارنة بحجمها فى نفس الفترة من العام الماضى وهو 2.22 مليار، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المكتب التجارى المصرى بموسكو.وقالت البيانات إن الصادرات المصرية لروسيا سجلت فى

سمر السيد:

سجل حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا فى الـ7 شهور الأولى من العام الحالى نحو 2.52 مليار دولار، بنسبة زيادة 13.75% مقارنة بحجمها فى نفس الفترة من العام الماضى وهو 2.22 مليار، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المكتب التجارى المصرى بموسكو.

وقالت البيانات إن الصادرات المصرية لروسيا سجلت فى تلك الفترة التى بدأت منذ مطلع العام حتى شهر يوليو الماضى زيادة بنسبة 27.3% لتبلغ نحو 387.9 مليون دولار مقابل 304.6 مليون فى نفس الفترة من العام الماضى.

وأرجع المكتب تلك الزيادة إلى ارتفاع صادرات منتجات الحاصلات الزراعية كالبطاطس والبصل والثوم والعنب والفراولة الطازجة والمجمدة والنباتات الطبية والعطرية بجانب السلع الصناعية خاصة الأجهزة المنزلية والمفروشات المنزلية.

ووفقا للبيانات التى حصلت “المال” على نسخة منها، بلغ حجم الصادرات المصرية من الفاكهة الطازجة إلى نحو 144.35 مليون بما يقرب من 40% من إجمالى الصادرات المصرية ومن أهم بنودها البرتقال والعنب والفراولة الطازجة والمجمدة، مشيراً إلى أنها سجلت انخفاضاً بنسبة 4.57 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى من بينها 18% انخفاضاَ فى منتجات البرتقال.

وبخلاف صادرات الفواكه، سجلت صادرات الخضراوات الطازجة”بنود البطاطس والبصل والثوم والخضراوات المجففة والمجمدة” ارتفاعاً بنسبة 94.72% خلال الفترة السابق ذكرها لتبلغ نحو 168.81 مليون دولار مقابل 86.69 مليون ومتستحوذةً على نسبة 46.83% من الصادرات الإجمالية، وقد شهدت صادرات البطاطس ارتفاعاً بنسبة 159.49% لتبلغ قيمتها نحو 116.26 مليون مقابل 44.8 مليون فى الـ7 شهور الأولى من العام.

وأضافت البيانات أنه تم تصدير منتجات آلات ومعدات بقيمة 4.53 مليون دولار، كما بلغت صادرات المنتجات الصيدلانية نحو 4.41 مليون، مشيرةً إلى أن إجمالى الصادرات المصرية لروسيا الاتحادية فى العام الماضى2016 كانت قد سجلت نحو 373.44 مليون دولار مقارنة مع 413.66 مليون فى 2015 بانخفاض نسبته 9.7%.

وتشير البيانات إلى أن الصادرات المصرية شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال العامين السابقين 2015 و2016، بنسبة انخفاض تتراوح بين 9 و25%.

وعلى الجانب الآخر، تشير البيانات أن حجم الصادرات الروسية لمصر ارتفع خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2017 بنسبة 11.59% مسجلةً نحو 2.13 مليار مقابل 1.91 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2016، ويمثل القمح نحو 33.9% من إجمالى الواردات مسجلة نحو 669.71 مليون دولار وبارتفاع 38.8% فى حجمه مقابل نفس الفترة المقارنة السابقة، كما بلغت واردات البترول نحو 245.29 مليون مستحوذة على 12.4% من القيمة الإجمالية.

