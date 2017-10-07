13.7 ألف جنيه أقل سعر للمتر بـ AddressEast القاهرة الجديدة

المال - خاصوصل أقل سعر للمتر في كمبوند AddressEast بالقاهرة الجديدة، إلى 13.7 ألف جنيه.ويعد AddressEast كمبوند سكنى متكامل الخدمات، يقع على مساحة 60 فدانًا بالقاهرة الجديدة، بجوار ماونتن فيو أى سيتى وبالم هيلز نيو كاير، وعلى بعد 10 دقايق فقط من الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، و20 دقيقة من مصر

المال – خاص وصل أقل سعر للمتر في كمبوند AddressEast بالقاهرة الجديدة، إلى 13.7 ألف جنيه. ويعد AddressEast كمبوند سكنى متكامل الخدمات، يقع على مساحة 60 فدانًا بالقاهرة الجديدة، بجوار ماونتن فيو أى سيتى وبالم هيلز نيو كاير، وعلى بعد 10 دقايق فقط من الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، و20 دقيقة من مصر الجديدة ومدينة نصر، و15 دقيقة من مطار القاهرة، و5 دقايق من العاصمة الإدارية الجديدة.



وتنشر المال تفاصيل المشروع، في الجدول التالي: