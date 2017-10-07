13.7 ألف جنيه أقل سعر للمتر بـ AddressEast القاهرة الجديدة

المال – خاص وصل أقل سعر للمتر في كمبوند AddressEast بالقاهرة الجديدة، إلى 13.7 ألف جنيه. ويعد AddressEast كمبوند سكنى متكامل الخدمات، يقع على مساحة 60 فدانًا بالقاهرة الجديدة، بجوار ماونتن فيو أى سيتى وبالم هيلز نيو كاير، وعلى بعد 10 دقايق فقط من الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، و20 دقيقة من مصر الجديدة ومدينة نصر، و15 دقيقة من مطار القاهرة، و5 دقايق من العاصمة الإدارية الجديدة.
وصل أقل سعر للمتر في كمبوند AddressEast بالقاهرة الجديدة، إلى 13.7 ألف جنيه.
ويعد AddressEast كمبوند سكنى متكامل الخدمات، يقع على مساحة 60 فدانًا بالقاهرة الجديدة، بجوار ماونتن فيو أى سيتى وبالم هيلز نيو كاير، وعلى بعد 10 دقايق فقط من الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، و20 دقيقة من مصر الجديدة ومدينة نصر، و15 دقيقة من مطار القاهرة، و5 دقايق من العاصمة الإدارية الجديدة.
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التفاصيل
المشروع
المساحة البنائية 20 % من اجمالى المشروع و80 % مساحات خضراء وخدمات تشتمل على منطقة مول تجارى ونادى وحدائق وتسلم الوحدات كاملة التشطيب وارتفاع العمارات ارضى و4 ادوار متكررة
يعد 4 سنوات من التعاقد
5 % مقدم دفعة حجز.
5 % بعد3 أشهر دفعة تعاقد.
5 % بعد 3 أشهر من دفعة التعاقد.
85 % أقساط متســاوية حتى نهــاية الـــــ 7 سنـــوات
اسعار تبدا من 13.7 الف جنيه للمتر شامل التشطيب وحصة فى الجراج لسيارة واحدة
ومصاريف الصيانة 700 جنيه لمتر المبانى
يضم وحدات سكنية شقق بمساحات 121 ، 140 ،145 ،147 ،160 ،163 ، 167 ،171 ، 180 متر
ودوبلكس بمساحة 210 متر
المساحة الاجمالية60 فدان
الشركة “مجموعة شركات درة “
AddressEast