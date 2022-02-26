تأميـــن

13.4 مليار جنيه إجمالى استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2021

1.3 مليار فى شهر ديسمبر فقط
مروة عبد النبي 8:08 م, السبت, 26 فبراير 22 8:08 م, السبت, 26 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لشهر ديسمبر الماضى الصادر اليوم ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 13.4 مليار جنيه لعام 2021  مقابل 11.5 مليار جنيه لعام 2020 بنمو قدره 16.5%.

ورصد تقرير الرقابة المالية لشهر ديسمبر زيادة استثمارات صناديق التأمين الخاصة ليصل إلى 1.3  مليار جنيه مقارنة بـ 1.1  مليار

جنيه من نفس الشهر بالعام السابق له 2020م بنسبة زيادة قدرها 22.9%.

تعرف على ماهية صناديق التأمين الخاصة ودورها

ومن المعروف أن صناديق التأمين الخاصة هى كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة، أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال.

اقرأ أيضا  المهندس للتأمين تحقق ارتفاعا ملحوظا في فائض الاكتتاب النصف الأول للعام المالي الحالي

ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، وذلك فى حالات، زواج العضو وذريته أو بلوغه سنا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله.

وكذلك حالات التقاعد عن العمل وفقدان مصدر الرزق أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض والحوادث، وكذلك أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

اقرأ أيضا  شركات التأمين تسدد إجمالي تعويضات تتجاوز 22 مليار جنيه خلال 2021

الصناديق تعالج عدم كفاية معاشات الحكومة

وصناديق التأمين الخاصة لها أهمية كبيرة فى علاج مشكلة عدم كفاية معاش التقاعد الذى يتقاضاه العامل بعد بلوغه سن التقاعد، وتلك المشكلة تؤرق كثير من الأسر المصرية فى ظل تزايد مصروفات المعيشة، ونفقات العلاج الصحى وزواج الأبناء وغيرها، لذا تحل صناديق التأمين الخاصة تلك المشكلة عبر توفير معاش إضافى أو مبلغ مكافأة من الصندوق عند بلوغ سن التقاعد، يصرف بجانب المعاش الخاص بالتأمينات الاجتماعية ليوفر دخلا مناسبا للعامل بل بلوغه سن الستين، وتعتبر صناديق التأمين الخاصة أحد أدوات الادخار نظرا لضخامة حجم اشتراكاتها السنوية واستثماراتها التى تضخ فى الاقتصاد القومى.انواع صناديق التأمين الخاصة

اقرأ أيضا  إدراج أسر المصريين العاملين بالخارج ضمن الفئات المستفيدة من وثيقة التأمين

وأنواع صناديق التأمين الخاصة من حيث المزايا التأمينية والخدمات التي تؤديها لأعضائها المشتركين هى صناديق الزمالة، وصناديق الادخار والاستثمار وكذلك صناديق مكافآت عقد العمل الفردي فضلا عن الصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية وصناديق ذات طبيعة خاصة، وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشراف والرقابة على هذه الصناديق في إطار احكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وفي حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر فى شأنها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

ملف الكاتب مروة عبد النبي

اقرأ أيضاً

شركات التأمين تسدد إجمالي تعويضات تتجاوز 22 مليار جنيه خلال 2021

مروة عبد النبي 7:20 م, السبت, 26 فبراير 22

اتحاد الشركات : خطة عمل التأمين متناهي الصغر أداة رئيسية لتقييم الأداء

الشاذلي جمعة 4:46 م, السبت, 26 فبراير 22

اتحاد الشركات : التأمين متناهى الصغر أداة لمواجهة الأخطار

الشاذلي جمعة 2:18 م, السبت, 26 فبراير 22

النسخة الكاملة لتقرير مجلس الشيوخ بشأن قانون التأمين الموحد (مستند)

ياسمين فواز 5:24 م, الجمعة, 25 فبراير 22

«عناية» للرعاية الطبية تنجح في إدارة أقساط بقيمة 225 مليون جنيه بنهاية العام الماضي

مروة عبد النبي 12:05 ص, الجمعة, 25 فبراير 22

مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون التأمين الموحد الأسبوع المقبل

ياسمين فواز 11:01 م, الخميس, 24 فبراير 22