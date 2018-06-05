13.3 % نموًا بمبيعات فولفو عالميًّا خلال مايو

شريف عيسى استمر نمو مبيعات فولفو عالميا خلال مايو من العام الحالى بـ13.3%، لتتمكن من بيع 53 ألفا، و539 سيارة، مقارنة بمعدلات البيع خلال نفس الشهر من العام الماضى، والتى بلغ عدد الوحدات المباعة بها 47 ألفا، و247 وحدة. ونمت…

شريف عيسى

استمر نمو مبيعات فولفو عالميا خلال مايو من العام الحالى بـ13.3%، لتتمكن من بيع 53 ألفا، و539 سيارة، مقارنة بمعدلات البيع خلال نفس الشهر من العام الماضى، والتى بلغ عدد الوحدات المباعة بها 47 ألفا، و247 وحدة.

ونمت مبيعات العلامة السويدية خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى بـ 13.6%، بإجمالى 253 ألفا، و581 سيارة، مقابل 223 ألفا، و290 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

ويعود نمو مبيعات فولفو عالميا إلى ارتفاع الطلب على فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، بالإضافة إلى الفئة 90 من العلامة التجارية.

وشهدت مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية نموا كبيرا خلال مايو بنسبة 50.6%، بإجمالى 9338 سيارة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى بفضل التنوع الذى تتمتع به الطرازات الرياضية المتعددة الأغراض.

أما عن مبيعات الصين، فنمت بنسبة 8.2%، بفضل ارتفاع الطلب على XC60، وS90 لتحقق إجمالى بلغ 10 آلاف، و582 سيارة، كما صعدت مبيعات الاتحاد الأوروبى خلال مايو لتصل إلى 25 ألفا، و395 سيارة مع تعاظم الطلب على طرازات XC60، وXC40.

ويوضح الجدول التالى تطور مبيعات فولفو خلال مايو وفى الفترة من يناير حتى نهاية مايو من العام الجارى مقارنة بعام 2017::