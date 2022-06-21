13 نصيحة عند شراء خروف العيد.. تعرف عليها

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، “إنفوجراف” استعرض خلاله 13 نصيحة للمواطنين يجب أخذها في الاعتبار عند شراء خروف الأضحية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاءت النصائح كالتالي:

1- تجنب الشراء من الباعة المتجولين.

2- تأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة.

3- أن يكون الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل أو مطأطأ الرأس أو الراقد.

4- تأكد من أن الخروف قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر.

5- عدم وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.

6- تكون العينان لامعتين نظيفتين وليس بهما إفرازات أو احمرار.

7- فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيفًا.

8- فحص أسنان الخروف اللبنية، ويفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.

9- الضغط على جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.

10- التعرف على حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ.

11- يفضل ان يكون حجم لية الخروف صغيرة او متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.

12- ملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوّهما من آثار الإسهال.

13- أن يكون تنفس الخروف طبيعىًّا لا يعاني من النهجان أو السعال.