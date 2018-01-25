13 مليون جنيه تكلفة نقل تمثال رمسيس الثاني للمتحف الكبير

دعاء محمودوصل تمثال الملك رمسيس الثاني، اليوم الخميس، إلى مكان عرضه الدائم بالبهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، ليكون بذلك أول قطعة أثرية من مقتنيات المتحف يتم عرضها، تمهيدًا لافتتاحه الجزئي المقرر له نهاية العام الحالي.وتعد عملية نقل التمثال هي الرابعة بعد أن نحته المصري القديم وتمثال آخر شبيه

دعاء محمود

وصل تمثال الملك رمسيس الثاني، اليوم الخميس، إلى مكان عرضه الدائم بالبهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، ليكون بذلك أول قطعة أثرية من مقتنيات المتحف يتم عرضها، تمهيدًا لافتتاحه الجزئي المقرر له نهاية العام الحالي.

وتعد عملية نقل التمثال هي الرابعة بعد أن نحته المصري القديم وتمثال آخر شبيه له في محاجر أسوان منذ 3000 عام، ونقله إلى منطقة ميت رهينة بجبانة منف ليعرض أمام البوابة الجنوبية لمعبد بتاح الكبير.

وفي عام 1955 قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نقل التمثال من ميت رهينة إلى ميدان باب الحديد أمام محطة السكة الحديد، وذلك بعد المبادرة التي أطلقها الوزير عبد اللطيف البغدادي وزير الحربية حينذاك لتزيين شوارع وميادين القاهرة.

وتم ترميم التمثال في الميدان ووضعه فوق قاعدته ليشهد على عظمة صنع التمثال وعظمة نقله.

أما عملية النقل الثالثة فكانت عام 2006 حين قرر وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني نقل التمثال من ميدان رمسيس حفاظًا عليه من التلوث، بسبب عوادم السيارات، وعلت الكباري من حوله حتى أصبحت رؤية التمثال شبه معدومة، ووقع الاختيار على مقر المتحف المصري الكبير.

وأوضح خالد العناني وزير الآثار، أن عملية النقل تمت اليوم بالتعاون بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب التي بلغت تكلفتها ما يقرب من 13.6 مليون جنيه مصري شملت أعمال تدعيم وعزل وتغليف التمثال لحمايته، ورصف وتجهيز طريق بمواصفات خاصة لتحمل ثقل وزن التمثال الذي يبلغ 83 طناً وارتفاع 13 مترًا.

من جانبه، قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، إنه تم تحرير التمثال لإزالة القاعدة الموجودة أسفله وإزالة كافة العوائق المحيطة به في مسار حركة السيارات.

بالإضافة إلى تصميم نظام روافع هيدروليكية عن طريق تصميم أربع روافع تعمل في الاتجاهين، كما تم تنفيذه واختباره في هولندا في وجود متخصصين من شركة المقاولون العرب للتأكد من كفاءة تشغيله، وتعمل تلك الروافع الأربع بشكل متزامن بحيث يتم رفع التمثال من خلال نظام تحكم يعمل على تلافي أي خطأ وباتزان كامل.

وأكد الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أن عملية نقل تمثال رمسيس الثاني اليوم تؤكد أن كافة الجهات المعنية تعمل بكامل طاقتها لإنجاز هذا الصرح العظيم، حيث يعد المتحف الكبير بعد الانتهاء منه، وافتتاحه كلياً عام 2022 أكبر متاحف العالم.

وأشار إلى أن الافتتاح الجزئي للمتحف سيشمل البهو العظيم والدرج العظيم وقاعة توت عنخ آمون التي سُعرض ولأول مرة جميع مقتنيات الفرعون الذهبي كاملة التي يبلغ عددها 5200 قطعة أثرية.

ويشمل المتحف معامل للترميم على أعلى مستوى من التقنية الحديثة، بالإضافة إلى المسرح وقاعة للمؤتمرات ومنطقة خدمية تضم 10 مطاعم و28 محلاً وفندقًا يضم 35 غرفة.

جدير بالذكر أن المغامر الإيطالي جيوفاني كافيليا كان قد اكتشف تمثال رمسيس الثاني بميت رهينة عام 1820، مكسورًا لستة أجزاء، وحاول كافيليا نقله إلى إيطاليا إلا أنه لم يستطع بسبب ثقل وزن التمثال.

وعرض محمد علي باشا إهداء التمثال إلى المتحف البريطاني في إنجلترا لكن تعذر نقله بسبب ثقل وزن التمثال.