13 مليار جنيه مبيعات عربية وأجنبية بالبورصة المصرية منذ بداية 2020

شهدت البورصة المصرية اتجاها بيعيا قويا من المستثمرين الأجانب والعرب منذ بداية العام الحالي، وحتى انتهاء تداولات الأسبوع المنقضي بقيمة إجمالية بلغت 13 مليار جنيه.

اقتنص الأجانب منها 11.2 مليار جنيه

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البورصة المصرية أن نصيب المستثمرين الأجانب من تعاملات السوق كان 21.4% بصافي مبيعات 11.2 مليار جنيه، وذلك منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعد استبعاد الصفقات.

وفي المقابل كان نصيب العرب 6.9% من التعاملات بصافي مبيعات 1.8 مليار جنيه، والمصريون 71.8%، وفقا لبيانات البورصة المصرية.