13 مليار جنيه زيادة في عجز الموازنة بالنصف الأول من العام المالي

مها أبوودن زادت قيمة العجز الكلى المتحقق، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2017/2018، بنحو 13 مليار جنيه عن نظيرتها بالنصف الأول من العام المالى الماضى 2016/2017. وبلغت قيمة العجز الكلى خلال النصف الأول 187.3 مليار جنيه، مقابل…



مها أبوودن



زادت قيمة العجز الكلى المتحقق، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2017/2018، بنحو 13 مليار جنيه عن نظيرتها بالنصف الأول من العام المالى الماضى 2016/2017.

وبلغت قيمة العجز الكلى خلال النصف الأول 187.3 مليار جنيه، مقابل 174.5 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الماضى، وبنسبة نمو 7%.

وتبلغ نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى 4.2%، مقابل 5% تحققت خلال النصف الأول من العام المالى الماضى.

وبرر التقرير الارتفاع فى المصروفات باستمرار اتجاه الدولة فى زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية لجذب المستثمرين وتحسين الخدمات العامة، وبلغت نسبة المنصرف الفعلى إلى جملة الاعتمادات المقررة خلال العام 24.9%، مقابل 18.4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

