13 مليار جنيه إيرادات فودافون خلال 2016/ 2017

الشركة تحتسب متوسط سعر صرف اليورو عند مستوى 9.8 جنيهمحمود جمالكشفت نتائج أعمال فودافون العالمية، أن وحدتها بمصر سجلت إيرادات خلال العام المالى الماضى الذى بدأ فى 1 أبريل 2016 وانتهى 31 مارس 2017 بقيمة 1.33 مليار يورو أى ما يعادل 13 مليار جنيه مصرى.وقالت النتائج إن الشركة احتسبت متوسط قيمة سع

الشركة تحتسب متوسط سعر صرف اليورو عند مستوى 9.8 جنيه

محمود جمال

كشفت نتائج أعمال فودافون العالمية، أن وحدتها بمصر سجلت إيرادات خلال العام المالى الماضى الذى بدأ فى 1 أبريل 2016 وانتهى 31 مارس 2017 بقيمة 1.33 مليار يورو أى ما يعادل 13 مليار جنيه مصرى.

وقالت النتائج إن الشركة احتسبت متوسط قيمة سعر صرف اليورو مقابل الجنيه بنحو 9.8 جنيه، خاصة أن النصف الثانى من العام شهد قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه فى مواجهة العملات الأجنبية.

ولفتت النتائج إلى تراجع إيرادات الشركة خلال النصف الثانى من العام بنسبة بلغت 30% نظرا لاختلاف حساب فروق العملة.

وبلغ إجمالى الأرباح قبل الفوائد والضرائب ٥.٨ مليار جنيه (٥٩٠ مليون يورو)، ووصلت الأرباح التشغيلية إلى ٣.٣ مليار جنيه (٣٤١ مليون يورو).

وبلغ عدد عملاء الشركة ٤١ مليونا بنهاية مارس ٢٠١٧.