13 مليار جنية صافي أرباح أبوقير للأسمدة خلال 9 أشهر

أظهرت مؤشرات نتائج أعمال شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال التسعة أشهر المنتهية في 31/3/2023 مواصلة الشركة تحقيق نتائج مالية متميزة .

وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة ارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 44% مقارنة بالفترة المثيلة من العام المالي السابق لتقفز إلي 17.3 مليار جنية مقابل 12 مليار جنية.

وبالتوازي صعد صافى ربح الشركة بعد الضريبة بنسبة 86% ليصل إلى 13 مليار جنية مقابل 7 مليار جنية خلال الفترة المثيلة من العام السابق.

وتحملت الشركة ضرائب قدرها 3,4 مليار جنية عن الفترة الحالية مقابل 1,9 مليار جنية عن الفترة المثيلة وبزيادة 1,5 مليار جنية.