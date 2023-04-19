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13 مليار جنية صافي أرباح أبوقير للأسمدة خلال 9 أشهر

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بارتفاع 86% عن الفترة المثيلة من العام المالي الماضي

13 مليار جنية صافي أرباح أبوقير للأسمدة خلال 9 أشهر
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:47 ص, الأربعاء, 19 أبريل 23

أظهرت مؤشرات نتائج أعمال شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال التسعة أشهر المنتهية في 31/3/2023 مواصلة الشركة تحقيق نتائج مالية متميزة .

وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة ارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 44% مقارنة بالفترة المثيلة من العام المالي السابق لتقفز إلي 17.3 مليار جنية مقابل 12 مليار جنية.

وبالتوازي صعد صافى ربح الشركة بعد الضريبة بنسبة 86% ليصل إلى 13 مليار جنية مقابل 7 مليار جنية خلال الفترة المثيلة من العام السابق.

وتحملت الشركة ضرائب قدرها 3,4 مليار جنية عن الفترة الحالية مقابل 1,9 مليار جنية عن الفترة المثيلة وبزيادة 1,5 مليار جنية.

السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:47 ص, الأربعاء, 19 أبريل 23