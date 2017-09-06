13 ملياراً المحفظة القائمة لجهاز المشروعات الصغيرة

❐ جامع: البدء فى تمويل المتوسطة.. خلال أكتوبر أحمد الدسوقى قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن المحفظة التمويلية القائمة للجهاز تصل إلى 13 مليار جنيه. وأشارت «جامع» فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إلى أن الجهاز "الصندوق ال

❐ جامع: البدء فى تمويل المتوسطة.. خلال أكتوبر

أحمد الدسوقى

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن المحفظة التمويلية القائمة للجهاز تصل إلى 13 مليار جنيه.

وأشارت «جامع» فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إلى أن الجهاز “الصندوق الاجتماعى للتنمية” سابقاً- ضخ تمويلات منذ نشأته وحتى شهر يونيو الماضى بنحو 30 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن الجهاز نجح فى ضخ 3.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال النصف الأول من العام الحالى.

وقالت إنه سيتم البدء فى تمويل المشروعات المتوسطة لأول مرة أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع فى تمويل هذه الشريحة بشكل مباشر وليس عبر البنوك التى تعمل فى القطاع.

وفى سياق متصل، أكدت أن الجهاز يسعى بقوة للتوسع فى تمويل الجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر، والتى حصلت على تراخيص نهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة إلى أن الجهاز ضخ منذ بداية العام وحتى الآن تمويلات لقرابة 50 جمعية، مقابل 12 فقط طوال العام الماضى.

وأوضحت أن الجهاز يمول الجمعيات بجانب الشركات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر بمصر ولا تفضل أحدهما على الآخر، مشيرة إلى أن لكل منهما عملاءه، والهدف فى النهاية هو الوصول إلى العميل الذى يحتاج هذا التمويل.

ولفتت إلى أن رفع الحدود القصوى للتمويل لشركات التمويل متناهى الصغر والتخصيم والتأجير التمويلى فى مصلحة العميل فى النهاية.

وكان مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد وافق مؤخراً على رفع الحد الأقصى، للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعى من مليونى جنيه حتى 5 ملايين جنيه.

وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات سابقة، إن المجلس وافق على رفع الحد الائتمانى لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والتى تشمل “شركات التأجير التمويلى، وشركات التخصيم التجارى، وشركات التمويل متناهى الصغر”، ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه.