13 مصرفاً تخاطب الشباب بأوعية ادخار خاصة

❏ البنوك تتوسع فى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب سهير محمد اتجه عدد غير قليل من البنوك العاملة فى السوق خلال الفترة الأخيرة، إلى طرح منتجات وأوعية ادخارية تخاطب فئة الشباب، خاصة فى الفترة العمرية من 16 إلى 26 سنة، وتتزايد عدد تلك المصارف بالتوازى مع الاهتمام الملحوظ الذى توليه الدولة بتلك الفئ

❏ البنوك تتوسع فى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب

سهير محمد

اتجه عدد غير قليل من البنوك العاملة فى السوق خلال الفترة الأخيرة، إلى طرح منتجات وأوعية ادخارية تخاطب فئة الشباب، خاصة فى الفترة العمرية من 16 إلى 26 سنة، وتتزايد عدد تلك المصارف بالتوازى مع الاهتمام الملحوظ الذى توليه الدولة بتلك الفئة العمرية، وظهر ذلك خلال أسبوع الشمول المالى فى الفترة من 27 أبريل إلى 4 مايو، حيث تزايد عدد البنوك التى تخصص أوعية ادخارية باسم الشباب، باعتبارها من أهم الفئات المستهدفة للتوعية المصرفية، ونشر ثقافة الادخار والاستثمار.

وتشابهت اللغة التى خاطبت بها البنوك الشباب لاجتذابهم، ومنها دعوتهم إلى تحقيق الاستقلالية المالية، ووضع مستقبلهم المالى والمهنى من أهم أولوياتهم، فيما لعبت بعض البنوك، وأبرزها البنك المصرى الخليجى، على أنه لا يوجد من يعطيهم اهتماما أو «محدش بيعملك حساب».

واتجهت معظم البنوك العاملة فى السوق منذ سنوات، إلى طرح منتجات مخصصة للشباب، وكان فى مقدمتها بطاقات مسبوقة الدفع، وهو اتجاه استهلاكى بالدرجة الأولى يختلف عن ما تسعى البنوك لتحقيقه من نشر ثقافة الادخار، وريادة الأعمال بين الشباب.

تقدم البنوك بجانب حسابات التوفير ذات العائد المرتفع، حلولا بنكية تتناسب مع احتياجات تلك الفئة، خاصة الإنترنت البنكى وبطاقات الخصم، سواء للسحب والإيداع أو المشتريات، دون الحاجة إلى الذهاب للبنك.

ورغم أن العدد الأكبر من البنوك يسمح بفتح حسابات للقصر، أو ممن هم تحت السن القانونى تحت وصاية الأب أو الوصى، إلا أن عددا ليس قليلا فضل طرح هذه الحسابات لتخاطب الشباب بشكل مباشر.

وخلال أسبوع الشمول المالى العربى، قدمت البنوك عرض الإعفاء من رسوم فتح الحساب دون حد أدنى، لاجتذاب فئات أكثر، لكن بنكى عودة وكريدى أجريكول طرحا حسابات توفير للشباب لينضموا إلى قائمة البنوك التى تقدم هذه المنتجات البنكية المتخصصة بشكل دائم، فيما طرح بنك بلوم هذه المنتجات خلال أسبوع الشمول المالى فقط.

من بين البنوك التى تقدم حسابات توفير للشباب، بنك قطر الوطنى، والعربى الإفريقى الدولى، وتأتى فى مقدمة البنوك من حيث العائد الذى يصل إلى %14، وجاء بنك الإسكندرية والبنك العربى الأقل، إذ تصل الفائدة إلى حوالى %4.

وتدرجت الفائدة فى بعض البنوك لتكون متصاعدة حسب المبلغ، وهذا ما ينطبق على عوائد حسابات الشباب فى بنوك الإمارات دبى الوطنى، والإسكندرية، والمصرى الخليجى، والتعمير والإسكان.

كانت عدد من البنوك قد أجرت تعديلات على حسابات الشباب خلال الفترة الأخيرة، من حيث الشروط، سواء فيما يخص سن المسموح لهم فتح الحساب أو العوائد، أو كيفية احتسابها، ومنها بنوك رفعت الفائدة بعد قرار المركزى بهذا الخصوص، مثل بنوك الأهلى المصرى، ومصر، وقناة السويس، والتعمير والإسكان بمتوسط %1، فى حين خفض بنك عودة الفائدة إلى 9 و%9.25، وكانت تصل إلى %12.5 عند طرح الحساب.

يختلف الحد الأدنى لفتح الحساب بين البنوك، إذ يتدرج من 50 جنيها فى بنك التعمير والإسكان، و500 جنيه، وألف جنيه فى معظم البنوك التى تطرح هذه الحسابات، إلى 5 آلاف جنيه فى بنوك العربى الإفريقى وقناة السويس.

وتشابهت الإجراءات من حيث شروط فتح الحساب، من حيث إثبات شخصية الوصى، وشهادة الميلاد فى حالة العميل صاحب الحساب أقل من 16 سنة، وطلبت بنوك أخرى إثبات دخل للوصى، وبعض البنوك تطلب صورة من كارنيه الجامعة، وإثبات قيد للطالب.

كما تباينت الرسوم التى تفرضها البنوك على الحساب بشكل واضح، فهناك بنوك لا تفرض رسوما لفتح الحساب كنوع من الحوافز التشجيعية، مثل بنوك المصرى الخليجى، وقناة السويس، وكريدى أجريكول، وأبو ظبى الوطنى، وبنوك أخرى تقدم إصدار بطاقات خصم دون مصاريف للسنة الأولى، فى حين فرضت بعض البنوك رسوما متعددة على الحساب.

واتجهت بعض البنوك إلى اتباع أسلوب أخر فى الترويج لهذه الحسابات بين الشباب، أو لتشجيع الأباء على ثقافة الادخار لأبنائهم من خلال طرح الجوائز، ومنها بنك التعمير والإسكان، والعربى، وكريدى أجريكول، فى حين اتجهت بنوك أخرى إلى منح مزايا أكبر لبطاقات الخصم، من حيث حدود الاستخدام للتسوق، أو المشتريات داخل وخارج مصر.

وانفرد بنك قناة السويس فى تقديم حساب مخصص للمتفوقين علميا فى المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعة، من خلال «حساب التفوق» الذى يَمنح عائداً إضافياً %1.5، فوق سعر العائد المعلن من البنك.