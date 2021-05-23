13 قتيلا في سقوط مأساوي لتلفريك بمنتجع سياحي إيطالي

قتل 13 شخصا وأصيب شخصان بجروح خطرة جدا في حادث سقوط وتحطم مقصورة تلفريك بمنتجع ستريزا السياحي في مقاطعة بييمونتي شمال إيطاليا على ضفاف بحيرة مادجوري.

والجريحان هما طفلان في التاسعة والخامسة من العمر.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في بيان عن “ألمه العميق”.

ووقع الحادث عند الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 10,30 بتوقيت جرينتش) على بعد 100 متر من أعلى آخر محطة للتلفريك بحسب بيان لوزارة البنى التحتية.

وقد يكون الحادث ناجما عن انقطاع كابل في الجزء الأعلى من مسار الرحلة، ما أدى إلى سقوط المقصورة.

وأعرب رئيس منطقة بييمونتي البرتو سيريو عن “ارتياعه” مشددا على “أنها مأساة هائلة”.

وأظهرت مشاهد أولى للمأساة بثتها السلطات عناصر إٍسعاف وشرطة حول حطام المقصورة الحمراء والبيضاء التي سقطت في منطقة حرجية شديدة الانحدار ما يصعّب الوصول إليها.

ويربط التلفريك السياحي في رحلة تستغرق 20 دقيقة قرية ستريزا بجبل موتاروني الواقع على ارتفاع 1500 متر مع منظر مطل على بحيرة مادجوري وجبال الألب.

وكان التلفريك قد أغلق بين العامين 2014 و2016 للصيانة.

وضفاف بحيرة مادجوري الواقعة بين سويسرا وإيطاليا وجهة محببة للإيطاليين والسياح الأجانب.

وعرفت أوروبا في السنوات الخمسين الأخيرة عدة حوادث تلفريك قاتلة.

ويعود آخر هذه الحوادث إلى الخامس من سبتمبر 2005 عندما سقطت كتلة اسمنتية زنتها 800 كيلوجرام من مروحية كانت تنقلها ووقعت على مقصورة تلفريك قرب سولدن في منطقة تيرول النمسوية ما أدى إلى مقتل 9 متزلجين ألمان.

وفي إيطاليا وقع حادث في الثالث من فبراير 1998 عندما تسببت طائرة عسكرية أمريكية بقطع سلك تلفريك في محطة تزلج في جبال دولوميتي ما أدى إلى مقتل 20 راكبا في المقصورة.

وفي العام 1976 في منطقة كافاليزي أدى انقطاع سلك أيضا إلى تحطم مقصورة ما أسفر عن 42 قتيلا.