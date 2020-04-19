13 قتيلا في حادث إطلاق نار جماعي بكندا.. ومصرع منفذ الهجوم

بينهم ضابط في الشرطة الملكية

قالت الشرطة الكندية إن 13 شخصًا على الأقل من بينهم ضابط في الشرطة الملكية الكندية، قتلوا في حادث إطلاق نار جماعي بمقاطعة نوفا سكوشا، بينما تم القضاء على منفذ الهجوم.

وحددت شرطة الخيالة الكندية الملكية هوية المسلح وقالت إنه يدعى جابرييل وورتمان (51 عاما)، قبل أن تقضي عليه.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن الضحايا وقعوا في مواقع متعددة، وإن إطلاق النار بدا عشوائيا.

وأكدت الشرطة وفاة هايدي ستيفنسون الضابطة في الشرطة أثناء تعاملها مع مطلق النار.

وقالت لي بيريجمان القائدة في الشرطة الملكية إن “اليوم هو يوم مدمر لنوفا سكوشا وسيبقى محفوراً في أذهان الكثيرين لسنوات قادمة”.

وأضافت: “ما حدث بين عشية وضحاها هذا الصباح أمر غير مفهوم، العديد من العائلات تعاني من فقدان أحد أفراد الأسرة”.

وقالت بيرجمان: “استجابت هايدي لنداء الواجب وفقدت حياتها بينما كانت تحمي أولئك الذين خدمتهم”.

وتابعت:”فقد طفلان والدتهما وزوج فقد زوجته.. فقد الآباء ابنتهم وفقد عدد لا يحصى من الآخرين صديقا وزميلا رائعا”.