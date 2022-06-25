13 شركة مصرية ضمن الأعلى قيمة للعلامات التجارية في أفريقيا لعام 2022 (إنفوجراف)

تمكنت 13 شركة مصرية من الظهور بقوة ضمن قائمة أغلى 150 شركة في أفريقيا وذلك من حيث العلامة التجارية لعام 2022.

وارتفعت قيمة العلامة التجارية للشركات المصرية المذكورة بنحو 41% لتسجل 3.1 مليار دولار خلال 2022 مقابل 2.2 مليار دولار في 2021، وذلك بحسب بحسب البيانات الواردة بتقرير براند فاينانس لتقييم العلامات التجارية.

وتضمنت الشركات المصرية تمثيلاً لقطاعات متنوعة شملت : “البنوك، والاتصالات، والعقارات، والسيارات، وبنوك استثمار، وتوزيع الأدوية، والحديد”.

وشهد الترتيب بعض المفاجآت، من بينها تخلي الشرقية للدخان عن صدارة الشركات الممثلة للكيانات المصرية لصالح شركة أوراسكوم كونستراكشون المملوكة لرجل الأعمال المصري سميح ساويرس والتي يديرها المهندس أسامة بشاي.

كما شهد ترتيب 2022 دخول بعض الكيانات المصرية الأخرى كانت خارج التصنيف العام الماضي وهي: “ابن سينا فارما لتوزيع الأدوية، وحديد عز المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز” مقابل خروج كل من “بنك التصدير والاستيراد وبنك سان باولو”.

وفيما يلى ترتيب الشركات المصرية الأعلى قيمة في أفريقيا خلال عام 2022

أوراسكوم كونستراكشون

جاءت شركة أوراسكوم كونستراكشون في صدارة الشركات المصرية لتحتل المرتبة الـ 24 على صعيد أفريقيا بعد أن بلغت قيمة علامتها التجارية 558 مليون دولار.

البنك الاهلي المصري

واحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الثانية ضمن الشركات المصرية المساهمة في التصنيف، بينما بلغ ترتيبه 33 أفريقيا، بقيمة تجارية قدرها 461 مليون دولار.

الشرقية للدخان

وفي المركز الثالث حلت شركة الشرقية للدخان في مصر بينما جاء تصنيفها في المرتبة الـ 38 في أفريقيا لتبلغ قيمة العلامة التجارية لعملاق صناعة التبغ نحو 403 ملايين دولار.

بنك مصر

بنك مصر حصد المركز الرابع على صعيد الشركات المصرية والمرتبة الـ 48 في أفريقيا بعد أن سجلت قيمة العلامة التجارية له 335 مليون دولار.

البنك التجاري الدولي

واحتل البنك التجاري الدولي المركز الخامس بينما جاء في المرتبة الـ 50 في أفريقيا بقيمة علامة تجارية قدرها 319 مليون دولار.

المصرية للاتصالات

وجاءت شركة المصرية للاتصالات في المرتبة السادسة في مصر بقيمة 283 مليون دولار بينما حلت في المركز 55 أفريقيا.

السويدي إليكتريك

احتلت شركة السويدي إليكتريك المركز السابع على صعيد ترتيب مصر، و62 في أفريقيا بقيمة تجارية قدرها 242 مليون دولار.

جي بي أوتو

في المركز الثامن جاءت شركة جي بي أوتو لصناعة السيارات وعلى مستوى القارة السمراء في المرتبة 75، بعد أن حققت قيمة للعلامة التجارية قدرها 184 مليون دولار.

ابن سينا فارما

واحتلت شركة ابن سينا فارما للأدوية المركز التاسع في مصر بقيمة تجارية بلغت 76 مليون دولار، بينما جاءت في المرتبة 112 على صعيد قارة أفريقيا.

طلعت مصطفى

وجاءت شركة طلعت مصطفى فى المركز الأخير ضمن قائمة العشرة الكبار في مصر بينما جاء ترتيبها أفريقيا عند 118 بقيمة تجارية بلغت 72 مليون دولار.

واحتلت الترتيب من الـ 11 إلى 13 كل من: “البنك العربي الأفريقي الدولي والمجموعة المالية هيرميس وحديد عز”، بينما جاء ترتيبها أفريقيا عند “133 و136 و146″، على التوالي.

ترتيب الشركات المصرية الأعلى قيمة للعلامة التجارية فى أفريقيا لعامي 2021 و 2022

كيفية حساب قيمة العلامة التجارية؟

تضع مؤسسة “براند فاينانس” عدد من العوامل لتقييم قوة العلامة التجارية من أبرزها الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال.

فيما تعرف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة، إذ يتم استخدامها في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة‪.

ما هي مؤسسة “براند فاينانس”؟

وتعد “براند فاينانس” التي تأسست في عام 1996، مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الإستراتيجية للشركات.

ويقع مقر مؤسسة “براند فاينانس” الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن وتغطي فروعها أكثر من 20 دولة.

وتعمل مؤسسة “براند فاينانس” على تقييم أكثر من 3500 علامة تجارية سنويا في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية.

وتنشر المؤسسة ما يقرب من 100 تقرير لتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والبلدان.